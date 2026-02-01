和「超優質前任」分手後，該怎麼做才能放下眷戀？
有網友在社群平台分享了一篇長文，寫下自己與「超優質前任」分手的經歷。兩人在美國認識，男友正直溫柔、情緒穩定，給了她滿滿安全感，也陪著她一起變好，從原本拖延、消極過日子，慢慢變得有目標、精神狀態越來越穩定，開始對未來抱有期待。
後來男友因家庭因素必須回俄羅斯，她卻因不熟當地環境、語言不通，無法跟著過去。他不希望她放棄現有的安定生活，她也捨不得這段讓自己成長的感情，最後只能選擇分開。分手後她一週瘦了4公斤，整個人明顯憔悴，情緒崩潰上網求助。這種不是因為爭吵或背叛，而是被現實逼著分開的感情，往往更難放下。
接受選擇的現實：他已經做出決定，接下來是妳的選擇
有一位陌生網友是這樣對她說的：「他已經做出選擇了，現在輪到妳了。」不管對方再好，當他在現實與感情之間做了取捨，這段關係在他心中的位置就已經改變。這不是誰對誰錯，而是每個人都得為自己的人生負責。
練習：試著寫下對方實際做出的選擇，例如「他回國陪家人」，而不是停留在「他不夠愛我」這類感受。分清事實與情緒，有助於避免陷入自責。
停止過度美化過去：沙灘上不只一顆貝殼
分手後很容易把前任和這段感情想得過於完美，覺得再也遇不到這樣的人。但其實，人生就像在沙灘上撿貝殼，第一顆也許很漂亮，但不代表後面沒有其他風景。
練習：列出這段關係中不那麼理想的地方，例如價值觀差異、生活習慣不同。不是否定曾經的美好，而是提醒自己看見完整樣貌。
重建自我價值：不是因為我不夠好
被選擇放下的一方，常會開始懷疑自己。但他的決定，其實來自他對家人與未來的考量，並不等於妳不值得被愛。
練習：每天對自己說三次：「他的選擇是他的課題，我的價值由我自己定義。」再寫下三個他曾肯定過妳的優點，幫助自己重新站穩。
創造新的生活感受：用新的記憶慢慢覆蓋舊的
她的房間裡還留著前任的物品，連車子都是對方留下的。在這樣的環境裡，很難真正往前。
練習：從小地方開始改變，例如重新整理房間、換一條回家的路、找一家新的咖啡店。這些小變化，會慢慢建立起「沒有他」的生活感。
允許自己慢慢來
分手後一週瘦4公斤，也反映出情緒對身體的影響。不用逼自己馬上振作，難過是正常的。
練習：幫自己設定每天的「悲傷時間」，例如傍晚6點到7點，可以哭、寫日記或聽傷心的歌，其餘時間盡量維持原本作息，慢慢找回節奏。
