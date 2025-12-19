和「鼓勵型男友」談戀愛，身心都更穩定了！能讓你越來越好的才是真愛

她談了一段讓自己狀態越來越好的感情。對方不是第一眼就會被說成帥哥的類型，卻在相處中，讓她一天比一天更有自信。過去的她對未來沒有太多規劃，做事常常三分鐘熱度，但交往後，男友會提醒她學習、鼓勵她嘗試新事物，也會在她猶豫時推一把。他曾對她說，她「有韌性、有想法」，這句話讓她開始相信自己真的能把事情做完。

男友給的肯定向來很具體。與其泛泛地說「你很棒」，他更常直接點出細節，例如稱讚她寫的某段文字情感細膩，或是今天的穿搭看起來很有氣質。這些回饋讓她慢慢對自己產生好感。工作上被同事責備時，他會站在她那邊，提醒她問題不一定出在自己身上；她抱怨人事時，他也總是先聽、先挺。出門在外，只要涉及她的權益，他都會主動出面處理，讓她感覺身旁有人可以依靠。

在這段關係裡，她不用刻意維持完美狀態。素顏、有小肚子時，他說這樣也很可愛；她情緒不好發脾氣，他選擇接住而不是回擊。她隨口提過的事，他會記在心裡。有一次她因為工作低落，他直接對她說，大不了辭職，他可以養她。這樣的支持，讓她感受到被信任與被接納。他也曾說，最希望她做的是自己真正喜歡的事。

在他面前，她可以邋遢、可以脆弱，也可以不用隨時表現得很好。每次情緒低潮，她都能在這段關係裡慢慢恢復狀態，再回到生活裡。這段感情沒有刻意營造浪漫橋段，但日常相處中累積的支持與鼓勵，讓她一步步走得更穩。

