和900度近視正式分手！甜心主播張珈瑄展開高清新人生

主播張珈瑄和900度近視眼鏡相處已經很多年，2026正式丟掉眼鏡，展開高清人生，她說「決定用雷射告別近視眼，應該是我2025做過最勇敢的一件事」，最近天冷，對於拿掉眼鏡的這個生活改變特別有感，張珈瑄主播可愛的小姪子、小姪女，冬天最愛揪她一起吃火鍋，而且看到她戴眼鏡因為火鍋熱氣起霧特別開心，「前幾天吃鍋他們才問我，阿姨為什麼你現在都不用戴眼鏡？」張珈瑄形容以往「戴眼鏡吃火鍋」根本是一場災難片。湯一滾，鏡片直接起霧；肉熟不熟不知道，夾到什麼全看命運安排。

三立新聞台主播張珈瑄進行雷射手術，右為遠見眼科院長張聰麒（圖／眼科院長-張聰麒／遠見眼科提供）

因為是近視900度，有時即使戴著眼鏡，還是覺得看東西都不是太清晰，像是半夜起床，超容易踢到東西、一不小心還會踉蹌摔倒；早上起床第一件事，一定要先找眼鏡，生活實在太不方便，「到底要不要去做近視雷射這件事，其實我想了超久」，所以我開始上網梳理了很多文章分享、多間診所比較、還有公司的主播同事也跟我分享很多，最後我選擇眼科院長張聰麒，「他詳細講解雷射的差異、評估是否可以做雷射，也把眼睛潛在的問題通通點出來，給了我滿滿的安心感。」

三立新聞台主播張珈瑄

特意和自己黑框眼鏡在診所拍攝了照片，張珈瑄說雷射手術的隔天，起床一睜開眼的那種感覺，真的好感動，再也不用找眼鏡就可以看得好清楚，「上次有這種清晰視力應該是幼稚園沒近視的時候吧，生活跟工作都變得好方便，真的是全新的生活」，忠實粉絲也紛紛在張珈瑄的臉書留言，恭喜主播展開高清新人生，以後火鍋可以吃好吃滿，還有粉絲說現在看新聞一直被仙女的眼睛狂電。近視雷射後隔兩天，張珈瑄前進大巨蛋朝聖看GD演唱會，「全程高清表情細節盡收眼底，感動升級堪稱史上最清楚的一次追星。」張珈瑄說近視雷射，不只視力改變，生活也都重新對焦了。

三立新聞台主播張珈瑄

