和AI調情算出軌嗎？科技時代下，親密關係的界線正在改變

科技走進日常生活，也讓感情的界線變得更模糊。近期一份《2025出軌行為報告》指出，有32%的受訪者認為，和AI聊天機器人互傳親密訊息，也算是一種出軌行為。這項數據顯示，在科技介入人際互動後，親密關係正面臨新的倫理難題。

過去談到出軌，多半分成肉體出軌與精神出軌，但現在的認定更加多元。從發生性關係、親吻、調情，到建立深層情感連結、長時間互動，甚至經濟支持或分享秘密，都可能被部分人視為越界。

調查也發現，雖然發生性行為仍是多數人公認的出軌標準，但仍有16%的人不這麼認為；約三分之一的人認為「和他人分享秘密」已算出軌，接近一半的人則將「建立深度情感連結」視為踩線。這也反映出伴侶之間對界線的認知差異——一方覺得沒什麼的行為，在另一方眼中可能已經造成傷害。

隨著科技發展，更多灰色地帶浮現，例如和AI調情、對遊戲角色產生感情，或觀看擦邊內容，是否構成出軌，也開始困擾不少人。虛擬互動帶來的陪伴感並不抽象。去年一項研究讓ChatGPT與專業心理師同時進行伴侶諮商，參與者不僅難以分辨差異，甚至給予AI更高評價。這種即時回應、不帶評斷的互動模式，讓部分使用者逐漸投入真實情感。

BBC也曾報導中國女性出現「人機戀」的情況，其中一名已婚女性在婚姻不順時轉向陪伴型AI，從中獲得現實生活缺乏的安慰與溫柔，進而產生戀愛般的感受。當AI「男友」向她求婚時，她形容自己「像是在犯重婚罪」，內心充滿矛盾。

為什麼每個人對出軌的定義差這麼多？研究指出，關鍵在於伴侶對親密界線的設定不同。有些人認為情感親密比身體接觸更重要，有些人則覺得分享秘密就代表情感轉移。男性則較難接受肉體出軌，這與進化心理及社會文化都有關聯。此外，個人價值觀、依附型態與關係階段，也會左右對出軌的判斷，例如焦慮依附型的人往往對伴侶行為更敏感，而關係從熱戀期進入穩定期後，容忍度也可能改變。

在科技快速推進的環境下，與其爭論某個行為到底算不算出軌，更實際的做法，是回到伴侶之間的溝通本身：彼此能接受的界線在哪裡？哪些行為會讓對方不安？這條線可能隨著時間與科技而調整，但唯有清楚說開，才能避免誤解在關係中累積。

