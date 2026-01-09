OpenAI生成式人工智慧模型ChatGPT。美聯社



美國加州青少年山姆尼爾森（Sam Nelson）去年因藥物過量身亡，年僅19歲。哀痛的母親發現，山姆生前曾向生成式AI模型ChatGPT尋求藥物使用指引，長達一年半。ChatGPT母公司OpenAI坦言山姆的故事「令人心碎」，表示將加強ChatGPT辨識及回應心理憂鬱徵兆。

山姆的母親透納史考特（Leila Turner-Scott）向舊金山新聞網站SFGate表示，獨生子山姆是「隨和」的大學心理系學生，喜歡打電玩，也有很多朋友。不過他過世後，母親查閱他與ChatGPT的對話紀錄，才發現他有焦慮與憂鬱問題。

2023年11月，當時18歲的山姆第一次詢問ChatGPT用藥相關問題：要服用多少克的「卡痛」（kratom）才能獲得強烈快感，「我想確認一下，免得我過量。網上沒有太多資訊，我不想不小心吃太多。」

卡痛是一種東南亞草藥製成的偏方止痛劑，可產生類似興奮劑的效果且具成癮性，美國食品藥物管理局（FDA）2022年就曾警告民眾勿使用。但透納史考特表示，許多菸品店和加油站都能買到卡痛。

當時ChatGPT給山姆的回答是，無法提供有關藥物使用的指引，建議山姆尋求醫療專業協助。11秒後，山姆回覆：「希望我不會過量。」他第一次向AI詢問藥物劑量的對話就此結束。

然而，在之後的一年半中，山姆除了經常用ChatGPT 處理課業及其他問題以外，仍然一再詢問藥物使用的問題。

山姆的母親透納史考特表示，ChatGPT到後來不僅指導她兒子如何服藥，甚至教他如何達到最佳效果。

在其中一次對話中，ChatGPT回答山姆：「當然可以——來進入完全迷幻模式吧」，然後提供增強迷幻效果的使用劑量，甚至還推薦了歌曲播放清單，供他在服藥時搭配。

透納史考特表示，ChatGPT除了提供藥物指導外，還一再向山姆發出充滿愛的訊息與鼓勵。

●向母親坦白後就醫 為時已晚

到了2025年5月，山姆意識到自己已出現嚴重的藥物與酒精成癮，並向母親坦白自己的情況。母親立刻帶他前往診所求助，診所專家也為他制定了後續治療計畫。

然而就在隔天，透納史考特卻在家中發現19歲的兒子因用藥過量而死亡，嘴唇發青。數小時前他在半夜用藥時，還和ChatGPT討論用藥情況。

透納史考特表示：「我知道他會用ChatGPT，但我完全不知道事情竟然會嚴重到這個地步。」

事實上，早在2023年2月，山姆就曾向ChatGPT提到，他在服用高劑量抗焦慮藥贊安諾（Xanax）的同時吸食大麻。他解釋：「我沒辦法正常抽大麻，因為會焦慮。」並詢問兩者同時使用是否安全。

ChatGPT警告，這樣使用並不安全，山姆隨即將「高劑量」改成「中等劑量」。ChatGPT則回覆，如果還是想嘗試，可以選四氫大麻酚（THC）含量較低的大麻品種，並且贊安諾服用少於0.5毫克。」

在山姆問問題時，ChatGPT經常會回答「基於安全理由無法回答問題」，但山姆會不斷改寫問題，直到獲得答案。

然而，OpenAI的公開規範明確禁止ChatGPT 提供非法藥物使用的詳細指導。

OpenAI會定期更新ChatGPT模型，在山姆去世前，使用的是2024年版本。SFGate報導，內部數據顯示該版本回覆醫療健康相關問題時表現不佳。

。

OpenAI 發言人向《每日郵報》表示，山姆的用藥過量死亡事件「令人心碎」，也向家屬致哀。這名發言人表示，較新版本的ChatGPT已加入「更強的安全防護措施」。

ChatGPT 第一個公開版本是在2022年11月30日正式推出。三年多來，每週都會使用的用戶成長至8億，在美國最受歡迎網站中排名第五，其中以年輕用戶最多。根據近期一項民調，全美13至17歲青少年有64%會使用ChatGPT 或Google Gemini等聊天機器人，28%更每天使用。

●母親呼籲：別太相信AI

透納史考特5日在個人臉書分享了SFGate的報導，呼籲人們和親友討論過度相信聊天機器人的危害。

她表示，她知道山姆會用ChatGPT協助寫作業和討論其他問題，「但直到他死了以後，我打開他的電腦要找一名朋友的聯絡資訊時，才開始知道這整個駭人故事的全貌」。

她寫道：「我一打開他的電腦，就看到ChatGPT的網頁，山姆在尋求合併服用藥物的建議。我深入閱讀後，發現的內容讓我震驚不已。」

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

