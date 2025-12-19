和CORTIS一同入選 林奕嵐擠進《DAZED》全球百大影響力人物

演員林奕嵐，入選雜誌《DAZED》最新公布的全球百大影響力人物，成為亞洲榜單中備受關注的新生代演員。談及獲選，她第一時間感到意外，還反問「真的有我嗎？」認為自己仍在表演上持續學習、摸索，「DAZED看到的也許不是我已經走到哪裡，而是我現在正在路上的樣子。」

林奕嵐憑藉影集《她和她的她》與電影《命中註定那頭鵝》等作品累積人氣與好評（圖／周子娛樂）

過去華語影壇中，名導賈樟柯曾入選該榜單，資深導演蔡明亮、畢贛以及知名演員舒淇、張震，都曾受到 DAZED 的矚目；今年焦點則包括韓國新人團體 CORTIS、KATSEYE，以及美國知名歌手 SOMBR、Audrey Hobert，可見該榜單對前衛創作者的高度關注。

林奕嵐過去憑藉《她和她的她》獲得金鐘獎最具潛力新人獎，近年再以《命中註定那頭鵝》、《X！又是星期一》展現不同角色面貌。行程滿檔的她，精品邀約活動不斷，本月初也和周杰倫共同出席品牌活動，最近也完成新劇拍攝，希望利用休假空檔與家人共度耶誕佳節。

行程滿檔的林奕嵐本月出席Dior活動，同場嘉賓還有周杰倫等人（圖／周子娛樂 提供）

另外，林奕嵐在待播劇《郵票與舒芙蕾》中，飾演一名展開復仇行動的少女，劇情涉及毒品、霸凌等新穎題材，尚未播出便引發外界對她全新面貌的好奇。談到未來，她表示希望持續挑戰不同類型與層次的角色，不論是文藝電影、驚悚片、懸疑推理或其他類型作品都想嘗試，不為自己設限。

