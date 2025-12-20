咒殺人案「願躺下的是你」！嘻小瓜深夜道歉了：情緒太激動、已刪文

娛樂中心／李紹宏報導

藝人嘻小瓜針對19日發生的台北隨機殺人事件，在社群平台Threads上怒發聲，認為這類兇手應處以唯一死刑。然而，這番言論引發網友質疑缺乏法律常識，雙方隨即爆發口角；嘻小瓜一度情緒失控怒嗆網友「希望躺下的是你」，激烈言辭引發輿論撻伐。意識到失言後，他已緊急刪除爭議留言，並於深夜公開致歉，坦承情緒過於激動。

針對台北隨機殺人案議題，嘻小瓜和網友發生爭執，嗆對方「真希望躺下的是你本人」，引發爭議。（圖／翻攝自嘻小瓜IG）

嘻小瓜在道歉文中指出，首先對自己的情緒性發言抱歉，認為自己想得不夠周全，同時解釋，「人生經歷記憶當中的是殺人償命，所以第一時間用字遣詞不是那麼恰當」。

嘻小瓜強調，看著許多努力生活的人卻無法決定生命的終點，那種無力感讓我一度認為死刑的嚇阻力是唯一解方，卻忽略社會問題的複雜性，和與執行層面法治程序。

經過冷靜思考，嘻小瓜意識到思慮不周的發言可能造成不必要的紛亂，「這並非我的本意，因此已將原始文章刪除」。

最後，嘻小瓜誠心為先前的激進情緒向大眾道歉，未來我會更加謹慎地面對公眾發言。

張文犯下台北隨機殺人案，共釀4死11傷。（圖／翻攝畫面）

不過對此，卻造成網友兩派吵翻，有人認為嘻小瓜的確失言，「如果一起社會案件 不是讓大家開始想解決問題的根本，而是激起這種毫無意義的情緒，訴諸死刑來洩恨，那很可惜」；也有許多人支持嘻小瓜，「你沒錯，那只是一種比喻」、「你沒有錯，為受害者發聲，反倒是有些網友為何要趁機抓出語病」、「為什麼要道歉，那些人講風涼話的根本不是遇害者的家人，他們自己連根治的辦法都沒有」、「人之常情不必自責」。

