咒術迴戰展今登場 重磅還原經典

記者劉昕翊／臺北報導

日本官方授權「咒術迴戰展《劇場版咒術迴戰0》篇」將於即日起至明年4月6日，在松山文創園區盛大登場，集結大量幕後手稿、特級咒具，以及五條悟1：1等身模型，並搭配巨型投影，重磅還原《劇場版咒術迴戰0》篇中，熱血和純愛的核心情感與故事。

動畫巨擘MAPPA為《東京都立咒術高等專門學校》的黑白漫畫世界注入生命力，此次展覽不僅陳展大量的原畫、分鏡手稿、以及角色設定稿，同時展示多款劇中的咒物、咒具以及武器實體，例如，乙骨憂太的「武士刀」等，將讓粉絲們親眼見證幕後神作《劇場版 咒術迴戰 0 》篇的誕生過程，重溫《咒術迴戰》作品的感動與震撼。

廣告 廣告

「咒術迴戰展《劇場版咒術迴戰0》篇」更以巨型投影打造的「百鬼夜行」沉浸式體驗區，粉絲將置身於詛咒師夏油傑在東京與新宿發動作戰的驚心動魄夜晚，目睹上千個咒靈顯現的壓倒性氣勢；同時重現乙骨憂太賭上性命、解放祈本里香特級過咒怨靈的強大力量，與夏油傑極之番「旋渦」展開的最終決戰。

另外，展覽巡迴至今得到最多呼聲的五條悟1：1等身模型也將驚喜現身，搭配後方螢幕播放，讓粉絲能近距離一同回味「五條老師」在作品中的各種英姿。此外，此次周邊商品特別推出多款精美吊飾、畫框磁鐵等臺北站限定商品，其中，最大亮點莫過於知名武人畫家こうじょう雅之（Kojo Masayuki）為展覽全新創作的武人畫作品，以「武人」精神，重新詮釋《劇場版 咒術迴戰 0》篇的主角群。

展覽巡迴至今得到最多呼聲的五條悟1：1等身模型也將驚喜現身。（記者劉昕翊攝）