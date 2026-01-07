《咒》破界實體化！邀影迷從銀幕走進現場 沉浸式體驗

[FTNN新聞網] 記者黃鈺晴／綜合報導

電影《咒》在上映3年後，首度以大型沉浸式實體活動形式登場。沉浸式體驗《咒的多重宇宙》將於3月12日至14日、3月20日至21日、3月27日至28日，每晚18點至23點半，在台北信義區微遠虎山限時展開，邀請影迷從銀幕走進現場，親身踏入《咒》的世界。

電影《咒》首度以大型沉浸式實體活動形式登場。（圖／故事工場文創股份有限公司提供）

《咒的多重宇宙》以電影世界觀為基礎，轉化為可被行走、聆聽與參與的夜間場域。而活動中備受關注的「與咒同行」互動體驗，則提供兩條路線供觀眾選擇。偏好密閉、壓迫感恐怖的，可選擇密室型體驗「朵朵的召喚」。喜歡戶外探索與環境氛圍的則可挑戰「破鬼特攻隊」。活動中最具代表性的體驗之一，是以《咒》為靈感打造的LIVE電影音樂會。熟悉的聲音元素在現場被重新編排演奏，成為牽動情緒的關鍵，臨場感也隨之全面放大。

本次LIVE電影音樂會由金馬獎最佳原創電影音樂入圍、最佳音效得主李銘杰親自操刀，李銘杰形容，《咒的多重宇宙》是一場「高手全到齊」的合作，各領域創作者不斷疊加想像，最終發展成一座結構完整的恐怖樂園。

除了音樂會，現場也規劃沉浸式互動體驗「與咒同行」觀眾可於購票時選擇「朵朵的召喚」或「破鬼特攻隊」兩條路線之一進場，在高度擬真的場景中行動，成為靈異事件的一部分，不同選擇也將帶來不同的體驗走向。活動同時設有拍照區「與咒拍」，重現電影中的經典畫面，讓影迷留下專屬於自己的驚悚紀錄。餐飲體驗則呼應《咒》的世界觀設計，每位觀眾皆可憑票領取主題餐點一份與精釀靈水暢飲Happy Hour（免費），為夜晚體驗增添不同節奏。此外，現場也安排「除咒問命」體驗，邀請算命老師進駐，提供八字、紫微斗數與塔羅等服務，購票者皆可參與抽籤取得算命機會，為活動增添更多未知與話題性。





