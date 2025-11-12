「咕嚕」大軍洗版！放颱風假才秀帥照？ 蔣萬安回應了
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導
輕颱「鳳凰」持續減弱中，預計在今（12）日傍晚左右登陸高雄或屏東，後（13）日清晨從台東附近出海。不過，台北市長蔣萬安昨（11）日宣布全市今日正常上班上課，除臉書隨即被「咕嚕咕嚕」灌爆外，更有人質疑他「放假才放帥照」。對此，蔣萬安今早回應，北市府一切依照數據、專業與科學資料判斷，他更關心宜蘭的積淹水災情，並在第一時間與宜蘭縣代理縣長林茂盛聯繫，表達願提供資源協助。
今早9時30分，蔣萬安在台北市環保局長徐世勲等人的陪同下，前往中油大樓國光會議廳，出席「台北市環保志義工環保獎章暨績優環保義工隊頒獎典禮」，並於行前短暫接受媒體聯訪。
針對是否放颱風假才放帥照，蔣萬安指出，市府是依照科學專業的數據、氣象團隊提供的資料，並經過充分討論、交換意見做決定，一切就依照相關標準、科學與數據，「當然我更關心宜蘭在這次颱風受到影響所造成的豪大雨、積淹水災情」。
蔣萬安說，「我昨晚就特別關注，太太石舫亘也非常關心，宜蘭蘇澳、冬山都有淹水，我在第一時間即刻跟林代理縣長聯絡，詢問是否需要台北市即刻提供支援，我們都可隨時馬上派遣人力、機具、移動式抽水機協助，盡快讓宜蘭積淹水地方復原」。
蔣萬安轉述，林茂盛說宜蘭的積淹水已經慢慢消退，但有幾處可能還是需要後續協助，他都請林代理縣長不要客氣，隨時跟台北市聯絡，他同時也特別交代消防局、工務局等相關單位，與宜蘭縣政府的相關單位對接，只要有需要市府隨時派支援過去。
記者追問，想跟「咕嚕」們說什麼嗎？蔣萬安則重申，「我們就依照數據、專業與相關科學的資料（進行判斷）」。
原文出處：快新聞／「咕嚕」大軍洗版！放颱風假才秀帥照？ 蔣萬安回應了
