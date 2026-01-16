咖啡不再只提神！4種「神級佐料」加進去，燃脂消水腫還控糖

早晨醒來，空氣中瀰漫著濃郁的咖啡香，是許多人開啟一天的儀式。但你知道嗎？這杯手中的「黑金」，如果加對了東西，竟然能瞬間升級成燃燒脂肪、代謝水腫的「養生神隊友」！

隨著年紀增長，代謝變慢、血糖波動大，甚至早上起床臉容易浮腫，這些都是身體發出的微小警訊。網路上流傳許多讓咖啡「功能加倍」的喝法，今天我們就來盤點4種討論度最高的「咖啡升級術」。

1. 綠茶咖啡：日本名醫推薦的「燃脂雙引擎」

適合對象： 想要無痛減重的族群。

廣告 廣告

你聽過在日本爆紅的「綠茶咖啡減肥法」嗎？這可是由日本減重名醫工藤孝文親身實證推廣的祕訣。

為什麼被推崇？

這杯特調主打的是「強強聯手」，因為咖啡中的「綠原酸」搭配綠茶中的「兒茶素」，理論上能幫助抑制食慾、穩定血糖，再加上兩者都含有咖啡因，這些成分相輔相成，便能提高燃脂效果。

【怎麼喝？】

建議採用1：1的比例混合現泡黑咖啡與無糖綠茶。口感清爽，適合喝不慣苦咖啡的人。

2. 肉桂咖啡：自帶甜味的「控糖小幫手」？

適合對象： 戒不掉甜食、擔心血糖波動、手腳冰冷的族群。

覺得黑咖啡太苦，總想加糖 or 奶精？千萬別讓這些添加物毀了健康！試試看撒上一點「肉桂粉」吧。

為什麼被推崇？

肉桂粉的獨特風味不僅能讓人滿足對甜食的渴望，其健康秘密，在於適量的肉桂有助於提高胰島素的敏感度，幫助穩定血糖。在中醫觀點裡，肉桂辛熱，對於總是手腳冰冷的人來說，能促進血液循環，讓身體暖起來。

儘管許多專家都曾提及肉桂咖啡的好處。但請注意，每天攝取量建議在半茶匙左右（約1-3克）即可，過量反而可能造成肝臟負擔。另一方面，也不能把肉桂當藥吃，營養師米詩宇等專家分享，目前肉桂的好處多屬於觀察性研究，缺乏足夠的人體試驗證實，絕對不能取代正規降血糖藥物！

【怎麼喝？】

將少量肉桂粉與咖啡粉混和，倒入咖啡濾紙中一起手沖。

3. 黑豆咖啡：消滅泡泡眼的「排水神器」、抗氧化力超強

適合對象： 早上起床臉部浮腫、常常覺得鞋子變緊的族群。

如果說綠茶是燃脂高手，那黑豆水就是消水腫的專家。將烘焙過的黑豆泡入咖啡，利用黑豆豐富的鉀離子，幫助排出體內多餘的鈉（鹽分），是「重口味外食族」的救星。

為什麼被推崇？

黑豆咖啡之所以受到推崇，關鍵不只在於「排水」。黑豆水中的花青素本身就具有強大的抗氧化能力；咖啡則富含綠原酸、咖啡豆醇等多種抗氧化成分，有助降低細胞氧化損傷與發炎反應。這兩種飲品，也都是腎臟科醫師洪永祥心目中的優質飲品選擇。

那麼，當黑豆遇上咖啡，又會產生什麼效果？《黑豆簡單吃，瘦出好體質》一書中提到，曾有民眾在飲用黑豆咖啡後，不僅氣色變好，連便祕與血壓狀況也獲得明顯改善，甚至有人在短短一個月內成功減去3公斤體重，讓黑豆咖啡成為近年討論度頗高的健康飲品。

【怎麼喝？】

將泡茶專用黑豆磨成粉，和咖啡粉一起倒入濾紙沖泡即可。

4. 防彈咖啡（加椰子油）：飽足感滿分的「能量炸彈」

適合對象： 正在執行生酮飲食、需要長時間維持專注力的人。

在黑咖啡中加入椰子油或中鏈脂肪酸（MCT油）製成口感如拿鐵濃郁的防彈咖啡，是前幾年紅遍全球的喝法。

為什麼受歡迎？

防彈咖啡的原理是利用好油脂提供身體能量，不僅能大幅增加飽足感、延緩飢餓，還能強迫身體進入燃脂模式，受許多生酮飲食、減重歡迎。

不過，一杯防彈咖啡熱量可能高達 300-400 大卡。如果早餐照吃鐵板麵等高熱量餐點，再配一杯防彈咖啡，熱量超標反而越喝越胖！另外，胃腸肝膽科醫師張振榕也提醒，生酮飲食是較高風險的飲食法，再加上脂肪吃太多容易造成腸胃、心血管負擔，腸胃不適、心血管疾病等族群都不適合飲用。

【怎麼喝？】

將黑咖啡與1匙無鹽草飼奶油 、1匙椰子油充分攪拌均勻。

【早安健康小叮嚀】

看完這些喝法，我們必須回歸理性。關於網路瘋傳的「咖啡治病說」，以下3點真相請務必記在心裡，才不會護身不成反傷身：

相關研究多為「觀察性」：專家強調，目前關於喝咖啡的眾多好處，大多屬於觀察性研究，因果關係還有待科學進一步釐清。也就是說，咖啡是健康生活的一部分，但不是健康的全部。 不能取代藥物：這點最重要！無論是咖啡、肉桂還是黑豆，它們都是「食品」。若有三高問題，請務必按時服藥，千萬別因為喝了特調咖啡就擅自停藥。 遠離糖與奶精：喝咖啡要健康，重點在於「不加糖、不加奶精」。市售的三合一咖啡或含糖拿鐵，往往隱藏大量添加物，喝多了反而會造成身體發炎。

想要降低患病風險、擁有好身材，真正的關鍵還是「均衡飲食」與「健康作息」。這些特調咖啡只能當作生活中的小確幸與輔助，別神化了它們的效果喔！



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

預防大腸癌、脂肪肝怎麼吃？名醫親授防病餐桌必有「這2道」 2026財運事業大洗牌！星座血型Top10出爐，黑馬谷底翻身最強運





原文引自：咖啡不再只提神！4種「神級佐料」加進去，燃脂消水腫還控糖