咖啡不再是心律不整的毒藥？ 最新研究竟顛覆醫界認知

刊登於《美國醫學會期刊》的一項突破性研究顛覆了醫界長久以來的觀念，證實每日飲用一杯咖啡不但不會惡化心房顫動，反而能降低39%復發風險。研究負責人、加州大學舊金山分校醫學教授馬庫斯（Gregory Marcus）表示，這項發現挑戰傳統上建議心律不整患者，避免咖啡因的醫療建議。



這項名為DECAF（Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation）的隨機臨床試驗追蹤200名心房顫動患者6個月，發現飲用咖啡組的復發率僅47%，遠低於戒咖啡組的64%。

全球首項隨機試驗

根據《Medscape Medical News》報導，這是全球首項專門研究咖啡因與心房顫動關係的隨機對照試驗。研究團隊在美國、加拿大和澳洲5家醫院招募200名平均年齡69歲的患者，皆為持續性心房顫動或心房撲動病史者，安排接受電擊整流術恢復正常心律。患者被隨機分為兩組：一組每日飲用至少一杯含咖啡因咖啡，另一組完全戒除咖啡和其他咖啡因產品。

心房顫動患者逾千萬

心房顫動是最常見的心律不整疾病，全美已有超過1000萬人確診，專家估計，有高達三分之一的人可能在一生中出現此症狀。隨著人口老化和肥胖率上升，病例數持續增加。心房顫動會造成心悸、可能導致心衰竭、血栓和中風等嚴重併發症，起因於心房內電訊號紊亂，使心房顫動而非協調收縮。

研究結果挑戰醫療常規

研究共同作者克里斯多夫．王（Christopher Wong）表示：「結果令人震驚。醫師向來建議有問題的心房顫動患者減少咖啡攝取，但這項試驗顯示咖啡不僅安全，很可能還具保護作用。」然而，庫珀醫學院魯索教授（Andrea Russo）提醒，研究有諸多限制，包括樣本數較小、無法盲測、依賴自我回報等，結果不應外推至高劑量咖啡因或能量飲料。



馬庫斯教授解釋，咖啡的保護機制可能包括咖啡因能阻斷腺苷受體、具抗發炎特性、增加身體活動量，以及利尿作用可能降低血壓。馬庫斯強調，在積極推薦咖啡作為心房顫動治療方法前，仍需更多研究驗證這些發現。

什麼是腺苷受體？

腺苷受體又稱P1受體，是一類以腺苷為內源性配體的嘌呤能G蛋白偶聯受體。​人體有四種已知腺苷受體：A1、A2A、A2B和A3，每種由不同基因編碼。​其生理功能A1和A2A受體在心臟調節心肌耗氧量與冠狀動脈血流量，A2A還具廣泛抗炎作用；在大腦中，它們調節多巴胺與穀氨酸等神經遞質釋放。 A2B和A3受體主要在外周組織，參與炎症與免疫反應。