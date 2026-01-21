咖啡優惠來了！ 星巴克「買1送1」 CoCo第2杯10元





今（21）天是國際擁抱日，擁抱被視為一種能夠增加雙方親密感的行為，你和親朋友好友擁抱了嗎？沒有也沒關係！《東森財經新聞》為大家整理了飲料優惠，星巴克推出，全台門市「買一送一」再喝一天咖啡優惠，擁抱你我好友分享日大杯55元起、星冰樂只要62.5元； CoCo都可則推出「週三好友日」冬韻擂焙珍奶第2杯0元，快去跟親朋好友分享吧！

根據星巴克官網顯示，1月21日國際擁抱日，星巴克推出「擁抱你我好友分享日」，今1月21日（三）11:00至20:00 購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

星巴克也提醒，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

而手搖飲料CoCo都可也推出「週三好友日」限定，於官方LINE領優惠券、CoCo都可訂線上點單自取，憑券可享大杯「冬韻擂焙珍奶」第2杯10元的優惠，相當於買一送一。

CoCo都可提醒，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用；商場門市／部分門市不配合。

（封面圖／翻攝自星巴克官網）

