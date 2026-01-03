咖啡冠軍跨年遭輾斃「頭卡安全帽」家屬招魂慟問遺願

就讀台南某大學的21歲唐姓男大生，於跨年夜在高雄遇死亡車禍。（圖／東森新聞）





台南一名21歲唐姓男大生於跨年夜在高雄前鎮區中華五路發生嚴重車禍，不幸喪命。突如其來的噩耗讓家屬悲痛欲絕，一度情緒潰堤、無法前往認屍。昨（2日）家屬再度返回事故現場，依民俗進行招魂儀式，低聲呼喚兒子的小名，並以兩枚10元硬幣擲地詢問是否仍有未了心願，場面哀戚。

男大生跨年夜車禍喪命 家屬招魂問交代

警方指出，唐男當晚與同學相約前往夢時代跨年，騎乘機車行經車流量龐大的中華五路，接近新光路口時，與一輛大貨車發生碰撞，連人帶車被捲入大貨車後輪輾過。警消於晚間6時38分接獲報案趕抵現場，但唐男已明顯死亡，得年21歲。唐男就讀台南某大學，被師長與同儕視為咖啡領域的明日之星，突如其來的噩耗讓家屬難以承受。

痛失愛子的打擊讓家屬難以承受。據《三立新聞網》報導，唐男父母昨（2日）在葬儀社人員陪同下重返事故地點，依循民俗進行招魂儀式。兩人緊握彼此的手，不斷輕聲呼喚兒子的小名，並以兩枚10元硬幣擲地詢問是否仍有事情想交代，場面令人鼻酸。

事發地點道路設計惹爭議

家屬指出該事故是道路設計問題，將提起國賠。高雄前鎮區振興里里長鍾明憲痛批這是「政策殺人」，並表示，中華五路行經新光路路段車道縮減，2025年11月交通局重新劃線後車道更窄，導致車流量大、行車空間不足。

鍾明憲邀請兩位議員實地會勘，但交通局僅回應「看車禍狀況再檢討」，堅持不調整設計，因此即使向媒體反映也無法改變現狀，鍾明憲痛批：「現在真的發生死亡車禍，誰要負責呢？政策殺人，如果要申請國賠，里長願意出庭作證」。

對此，交通局則回應指出，該路段設計依據交通部道路設計標準，採取「科學分流、速度管理」原則調整，過寬車道可能促使駕駛超速，反而增加事故風險。交通局表示，這起車禍主要肇因於大型車視線盲區，將配合警方釐清事故原因，並持續以滾動式方式優化道路設計，以降低類似風險。

