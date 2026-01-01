「咖啡冠軍」跨年夜慘死 父母崩潰認屍...司機下跪道歉
就讀台南某大學的21歲唐姓男大生，去（2025）年12月初才獲得校內手沖咖啡比賽冠軍，被視為咖啡界的明日之星，認真追夢，未料卻在昨（12/31）跨年夜遭遇死亡車禍，行經前鎮區中華五路時，遭同向大貨車輾斃，唐男家屬接獲噩耗後前往認屍，當場崩潰。
唐男昨晚與同學相約到高雄夢時代跨年，週邊道路車流量非常大，唐男當時騎機車行經中華五路，已經快要到現場了，卻在新光路口與大貨車發生碰撞，連人帶車被捲進大貨車的後輪，並被輾了過去。警消在晚間6時38分接獲通報，趕抵現場時，唐男已死亡。
肇事大貨車駕駛為43歲男子，經酒測確認無酒駕情形，事發後他抱頭蹲地，直說自己已經開很慢了，是聽到奇怪的聲響才發現輾到人。警方初步判斷，雙方未保持行車安全距離才會釀禍，詳細肇責及肇責比例仍待釐清。
據了解，唐男生前熱愛咖啡，多次在咖啡競賽中取得佳績，與家人感情相當好的他，日前才在臉書發文感謝父母給他追夢的勇氣，未料卻在跨年夜遭遇死劫，命喪輪下，唐母聽聞噩耗後，一度崩潰到無法前往認屍，相當悲痛；肇事司機則是向家屬下跪，以表懊悔之意。
