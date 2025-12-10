咖啡可降17%死亡率！「每天黃金杯數」曝：超過就減少好處

記者施春美／台北報導

咖啡不只提神，還能守護健康。醫師江守山表示，民眾應喝不加糖的黑咖啡，因為研究發現，相較於不喝咖啡的人，常喝黑咖啡的人死於慢性疾病的風險最多可降低17%，最佳的杯數為每天2~3杯。當喝到第 4 杯時，咖啡對心血管的益處就開始下降。

腎臟科醫師江守山在其臉書表示，今年(2025)發表於《營養學期刊》(The Journal of Nutrition )的一篇研究是由美國塔夫茨大學進行。研究人員分析了約4.6萬人的數據後發現，相較於從不喝咖啡的人，常喝黑咖啡的人死於慢性疾病的風險最多可降低17%。

研究發現，若在咖啡中添加大量的糖和脂肪（例如奶油），上述的健康益處就會消失。研究人員建議，糖的用量不超過半茶匙，奶油或半脂牛奶的用量不超過1大匙。

研究人員建議，理想情況下，每天喝1~3杯咖啡。一杯咖啡可使人因任何原因死亡的風險降低11%，而每天喝2~3杯可降低17%。但過猶不及，當人一天喝到第4杯咖啡時，咖啡對心血管的益處就開始下降。

