咖啡和茶不算水？營養師揭真相 一票人誤會

不少人習慣早晨來杯咖啡提神，常被提醒「喝咖啡不算補充水分」，對此，馬偕醫院營養師趙強指出，民眾因咖啡具有輕微利尿作用，誤以為喝咖啡不算補水；事實上，人體水分主要來自3個來源，包括直接攝取的水與飲料、固體食物中的水分，以及身體代謝所產生的水分，其中咖啡屬於直接攝取水分的來源之一。

馬偕醫院營養師趙強近日在臉書粉專分享，一般成人的每日總水分需求量約為2550毫升，大家別再認為喝咖啡或茶不算補充水分，因為人體水分主要來自3個來源，包括飲料與水、固體食物，以及身體代謝過程所產生的水分。

趙強指出，人體水分的主要來源為直接攝取水與飲料，這部分約占每日總攝取量的70%至80%，換算約為1575毫升（約7杯）。他進一步說明，咖啡同樣可視為水分來源之一，但因具輕微利尿作用，讓不少人誤以為喝咖啡不算補充水分。

趙強表示，固體食物約占人體水分總攝取量的20%至30%，約可提供675毫升（約3杯）的水分；此外，人體在正常新陳代謝過程中所產生的水分，約為300毫升（約1杯）。

趙強直言，若民眾堅持「喝咖啡不算補充水分」，那麼在飲用咖啡後再多喝一些白開水即可，重點仍在於確保每日水分攝取充足。

