咖啡和茶全都喝竟能防失智？醫曝：每天各2杯失智風險降32%

[Newtalk新聞] 想要預防失智與中風，最新研究發現關鍵竟然是「混著喝」。減重醫師蕭捷健分享一項長達11年的大規模研究，指出每天飲用2到3杯咖啡搭配2到3杯茶，能將失智風險降低32%，效果遠勝單喝一種。他也同步破解喝咖啡導致骨鬆的迷思，直言菠菜的草酸含量才是咖啡的數百倍。





蕭捷健指出，這項囊括36萬人的研究，結果發現「茶和咖啡都喝的效果竟然是最好的」。如果每天喝2到3杯咖啡加上2到3杯茶，失智風險能直接砍掉32%，中風風險也降低了28%。相比之下，若只喝咖啡，中風風險僅降低20%；若只喝茶，失智風險則只降低18%。他形容大腦這家公司請了兩組保全，咖啡負責清洗，茶負責擦拭，兩者分工合作效果加倍。

蕭捷健說明，咖啡進入體內後能幫忙刷洗神經細胞裡的「生化垃圾」，也就是類澱粉蛋白沈積；而茶的作用則是幫忙潤滑血管。這種雙管齊下的保養方式，能讓大腦與血管同時獲得保護。不過，關於喝咖啡會導致骨質疏鬆的說法，長久以來困擾許多民眾，對此他也提出了科學數據進行反駁。





常有民眾或長輩擔心喝太多咖啡會因為草酸影響鈣質吸收，導致骨頭散掉。蕭捷健表示，他實際計算指出，一杯咖啡的草酸含量大約只有2毫克，反觀一盤100公克的菠菜，草酸含量卻高達700到1000毫克。這意味著，咖啡的草酸含量大約只有菠菜的百分之一。他幽默地強調，如果你真的擔心骨鬆，你該怕的是菠菜，事實上，只要在咖啡裡加一口大約15ml的牛奶，補回來的鈣質就遠超過那杯咖啡讓人流失的量。





關於咖啡和茶該怎麼喝才有效，蕭捷健建議採取穩定輸出的策略，每天維持2到3杯，不要今天喝一桶、明天滴水不沾，因為大腦喜歡規律的保養。他也提醒，飲用時千萬別加糖、奶精或各式糖漿，因為這些東西會引起「糖化反應(AGEs)」，這無疑是在「醃漬你的大腦」。最好的選擇是黑咖啡或原萃茶，頂多加個鮮奶。





蕭捷健進一步強調，飲用時間點也相當重要，務必避開生理時鐘雷區，建議下午3點後就停手，以免為了預防失智結果搞到失眠。他呼籲民眾，與其老了之後忘記親人，不如現在就去泡杯好茶、煮杯咖啡，透過正確的飲用習慣，將失智風險降到最低。

