咖啡喝錯恐骨質疏鬆！最新研究曝「1飲品」反加分

在多數人的生活裡，一天的開始往往離不開一杯咖啡或茶。然而食安專家韋恩分享，根據最新研究指出，每天攝取超過5杯咖啡，可能不利於骨骼強度發展，進而導致骨質疏鬆；不過喝茶則有益於骨密度，因為茶中富含兒茶素，這類植化素被認為有助於促進骨形成、減緩骨質流失。

韋恩在臉書表示，全球約有三分之一的50歲以上女性受到骨質疏鬆影響，每年造成數以百萬計的骨折事件。弗林德斯大學研究團隊分析了「骨質疏鬆性骨折研究」的長期資料，追蹤近一萬名65歲以上女性長達10年。研究期間，受試者定期回報咖啡與茶的飲用量，研究人員則利用先進影像技術，反覆測量髖部與股骨頸的骨密度。這兩個部位與骨折風險高度相關，一旦骨質流失，後果往往相當嚴重。

研究結果發表於《Nutrients》期刊，整體而言，喝茶的女性，其全髖部骨密度略高於不喝茶者。咖啡的影響則顯得較為複雜。研究顯示，每天約2到3杯的中度咖啡攝取，並未對骨骼健康造成不利影響；但當攝取量超過每天5杯時，則與較低的骨密度有關，顯示長期大量飲用咖啡，可能不利於骨骼強度。

進一步分析也發現，這些影響並非對所有女性都相同。酒精攝取量較高的女性，似乎更容易受到高咖啡攝取的負面影響；相對地，喝茶對骨密度的正向關聯，在肥胖女性族群中表現得更為明顯。

研究共同作者指出，茶中富含兒茶素，這類植化素被認為有助於促進骨形成、減緩骨質流失，可能是茶對骨骼健康產生益處的生物學基礎。至於咖啡，實驗研究顯示其中的咖啡因可能干擾鈣的吸收與骨代謝，但影響幅度通常不大，且可透過加入牛奶等方式部分抵銷。

研究團隊強調，這些結果不代表需要對日常習慣做出劇烈改變。適量飲用咖啡整體看來是安全的，但長期大量攝取，特別是在同時有飲酒習慣的情況下，可能並非理想選擇。相對而言，適度喝茶，或許是一種簡單、低門檻的方式，為骨骼健康提供額外支持。

研究者最後指出，鈣與維生素D仍然是維持骨骼健康的基礎，但每天杯中的飲品，也可能在長期中扮演輔助角色。對高齡女性而言，一杯日常的熱茶，不只是生活中的舒心儀式，也可能對骨骼健康累積一點助益。

