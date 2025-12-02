咖啡喝錯會出事！醫曝3習恐慣讓血糖飆車 連脂肪肝都找上門
許多民眾習慣每天喝咖啡提神，不過營養醫學醫師劉博仁提醒，咖啡對代謝的影響差異極大，「喝的種類」十分重要。他指出，最新研究顯示，女性若每天飲用1至2杯黑咖啡，有助提升胰島素敏感度，使血糖更穩定；但若是加糖、奶精或搭配高澱粉點心，則可能完全抵銷咖啡原有的健康效益，長期甚至增加胰島素阻抗與脂肪肝風險。
劉博仁在臉書分享，一名配戴連續血糖監測儀（CGM）的女性，分別飲用不同種類的咖啡並搭配不同食物，血糖反應呈現明顯差異。當她喝黑咖啡搭配85%黑巧克力兩塊時，血糖上升至約120；若改喝添加糖與奶精的咖啡，再吃下一份可頌，血糖則飆升至近160。劉博仁說，這也顯示咖啡本身是否含糖、含奶精，會大幅影響代謝反應。
劉博仁表示，2025年韓國一項以7,453名成人為對象的大型研究發現，每天喝1至2杯咖啡的女性，胰島素阻抗（HOMA-IR）明顯較低，其中以黑咖啡效果最佳；至於加糖、加奶精的咖啡則無法帶來相同好處。他指出，咖啡的作用是提升胰島素敏感度，而非直接降低血糖，「喝法」比喝的量更重要。
他提醒，現代人常出現飯後疲倦、想睡、想吃甜食或下午精神不濟，這多與「血糖震盪」有關。包含含糖手搖飲、甜點麵包、滷肉飯或澱粉量過高的正餐，都是常見的血糖地雷食品，容易讓血糖快速上升又迅速下滑。長期反覆，便可能演變成胰島素阻抗、脂肪肝與代謝症候群。
至於如何喝咖啡較健康？劉博仁建議，民眾若希望藉由咖啡改善代謝，平時應盡量選擇黑咖啡，或至少減糖、減奶；每天1至2杯即可，飲用過量並不會增加保護效果。另外，胃食道逆流與睡眠品質不佳者，則需依自身狀況調整攝取量。
