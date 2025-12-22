咖啡因代謝速度藏基因密碼！半數人恐不適合多喝

為什麼有人睡前喝濃縮咖啡照樣入睡，有人中午喝一杯拿鐵卻整夜難眠？營養功能醫學專家劉博仁醫師指出，咖啡對身體的影響因人而異，關鍵在於個人基因差異。

咖啡因進入人體後主要在肝臟進行代謝，屬於功能醫學中的肝臟第一階段解毒路徑。（示意圖／Pixabay）

劉博仁說明，咖啡因進入人體後主要在肝臟進行代謝，屬於功能醫學中的肝臟第一階段解毒路徑。其中關鍵角色為CYP1A2酵素，可將其想像成肝臟裡的「碎紙機」，運作效率由CYP1A2基因rs762551位點天生決定。

根據劉博仁的解釋，基因型態可分為兩類。第一類為「快代謝者」，屬AA型，咖啡因進入體內後能快速分解，停留時間短、副作用少，反而能享受咖啡多酚帶來的抗氧化、護心、護肝效益。第二類為「慢代謝者」，屬AC或CC型，咖啡因在體內的半衰期顯著延長，甚至長達8至10小時以上，會長時間刺激交感神經與腎上腺素，使血管處於收縮狀態。

廣告 廣告

全球約有50%的人口屬於慢代謝者，意即每兩人就有一人其實不適合過量飲用咖啡。（示意圖／Pixabay）

劉博仁強調，根據全球基因庫與多項流行病學統計，約有50%的人口屬於慢代謝者，意即每兩人就有一人其實不適合過量飲用咖啡。這也解釋了為何相同飲食習慣下，有人健檢報告正常，有人血壓卻起伏不定。

若未進行基因檢測，劉博仁建議民眾可透過身體信號自我判斷。若喝完咖啡後出現莫名焦慮與手抖、睡眠障礙、血壓波動、腸胃不適如胃酸逆流或胃部絞痛，以及心悸等症狀，即是身體發出的警訊。他建議若符合上述2項以上症狀，應先暫停飲用或將攝取量降至每日100毫克以下，約半杯美式咖啡的量，並觀察身體變化。

對於慢代謝者，每天喝3杯以上咖啡，罹患高血壓的風險增加約2.5倍。（圖／Photo AC）

在2024至2025年的醫學研究趨勢中，「基因、咖啡因與高血壓及腎臟健康」的關聯備受關注。劉博仁引述《JAMA Network Open》期刊研究指出，對於快代謝者而言，每天喝3杯咖啡，罹患高血壓或腎臟功能異常的風險並未增加，甚至具有保護作用；然而對於慢代謝者，每天喝3杯以上咖啡，罹患高血壓的風險增加約2.5倍，且伴隨蛋白尿的風險顯著上升。

劉博仁表示，分享這些資訊並非要求所有人戒除咖啡，而是推廣「個體化營養」的概念。他指出，若屬於慢代謝者，一杯溫熱的綠茶、南非國寶茶或低咖啡因飲品，或許才是身體真正需要的選擇。了解基因、尊重體質，才是通往健康的捷徑。

延伸閱讀

賴清德1.25兆特別國防預算遭擋 最新民調三成民眾支持

中職/徐若熙確定身披軟銀18號球衣 26日在台舉辦記者會

前主播張靖玲遭母控不孝爭產 法院判須返還權狀搬離