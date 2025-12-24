咖啡因過量危害｜男子日喝8罐能量飲 中風風險大增留後遺症
一名54歲男子，原本身體健康、生活作息規律，卻在某日突然左側身體無力、麻木，走路平衡、吞嚥與說話都有困難，緊急送醫後被診斷為中風和嚴重高血壓，還留下永久性神經損傷。醫師使用多種藥物才勉強將血壓降下，也找不到明確病因，直到患者坦言自己每天要喝8罐能量飲料，咖啡因攝取比建議值高出3倍，才讓醫師釐清可能的問題根源。
男子突發中風查不出病因 血壓降不下才坦言有「這習慣」
CNN報導，這項刊登於醫學期刊BMJ Case Reports的病例報告顯示，這名來自英國諾丁漢的倉庫工人，平時熱愛跑步，不抽菸、不喝酒，也沒有濫用藥物的習慣。檢查發現，男子的血壓高達254/150 mmHg，遠超正常值的120/80 mmHg，但外觀卻毫無異樣。
「這就是為什麼高血壓會被稱為『沉默的殺手』。」病例報告主要作者、諾丁漢大學醫院國民保健署信託（NHS Trust）Sunil Munshi顧問醫師指出，影像檢查結果顯示，男子的中風位置位於腦部深層的丘腦，與步態不穩的症狀相符。
住院期間，醫療團隊使用5種降血壓藥物，才勉強將患者血壓降至170；出院返家後，血壓仍飆高達220，經過多項檢查都無法找出明確病因。患者後來才表示，自己為了在工作時保持清醒，習慣大量飲用能量飲料，一天分4次喝、每次2罐。
怕工作打盹每日狂喝能量飲 遠超建議值「2到4杯咖啡」
每天喝下8罐高濃度能量飲料，該名男子的單日咖啡因攝取量高達1,200至1,300 mg。而英國與美國均建議，成人每日咖啡因上限為400 mg，相當於2到4杯咖啡，代表他的攝取量足足高出建議值的3倍。
男子在停止飲用能量飲數週後，血壓逐漸恢復正常，但中風造成的神經損傷仍持續困擾至今。他事後向醫師坦言，自己從來沒意識到能量飲可能帶來的風險，中風8年後，還能感到左側手腳有麻木感。
不只咖啡因 還有「這些成分」恐加劇心血管負擔
Munshi醫師指出，現今的能量飲不只含有大量咖啡因，還包括多種可能影響血壓與血管健康的成分，例如牛磺酸、葡萄糖等。研究顯示，同時含有咖啡因和牛磺酸的能量飲，對血壓的影響比只含有咖啡因的能量飲高；高糖分則可能損害糖尿病患者的血管內皮，進而導致心臟損傷。
此外，部分能量飲可能含有會影響代謝的人參和瓜拿納（Guarana），後者的咖啡因含量比咖啡豆高出兩倍；有些產品添加可可鹼、茶鹼等溫和興奮劑。Munshi醫師解釋，這類能量飲可能引發心律不整、血小板凝集，增加血栓形成的風險，臨床觀察發現部分病例與此相關。
「年輕人往往更願意嚐試能量飲料，也更可能發生與毒品混用的狀況、釀成嚴重危機。」他也呼籲，臨床醫師尤其在遇到年輕的心腦血管患者時，應主動詢問能量飲攝取情形，同時認為目前的行銷方式應進一步受規範，以降低對年輕族群的潛在危害。
常春月刊提醒您：吸食毒品有害健康！
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
