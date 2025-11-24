咖啡大師控台咖啡品牌冒名賣假貨 業者：誤植名稱

台北市 / 綜合報導

台灣咖啡品牌歐客佬被指控賣假貨，荷蘭裔咖啡大師布特Willem J. Boot，在社群平台發文爆料，聲稱歐客佬從來沒有向他名下的索菲亞莊園採購咖啡豆，卻私自以莊園名義販售產品，他對這件事感到無比痛心和憤怒，他呼籲網友轉發文章，讓更多人得知真相，對此歐客佬發布文字聲明，強調是作業疏忽誤植產品名稱。

倒入剛磨好的咖啡粉，加入熱水，不少民眾都喜歡用咖啡，開啟一天，位在台中的知名咖啡品牌歐客佬，被指控賣假貨，荷蘭裔咖啡大師Willem J. Boot，在個人臉書發文，說對自家索菲亞莊園，生產的咖啡的成就，感到無比驕傲，不過卻看到歐客佬，明明沒有跟他購買過咖啡，卻在販賣咖啡產品時，使用了索菲亞莊園名義，一再的警告卻沒有得到回應，讓他心碎和憤怒，認為是欺詐銷售咖啡，最後還請求大家，轉發文章增加曝光度。

民眾說：「其實對咖啡豆好壞，我們一般人根本就不了解。」文章指控除了指控歐客佬，還有另一家黑金咖啡，經過查詢發現公司負責人，都是同一位，實際回到歐客佬，在台中的門市，業者不願回應，卻各自在社群發聲明稿，主要強調，是因為內部行政作業疏忽，將產品誤植，購買到誤植標示藝伎產品的顧客，可以憑發票無條件退換貨。

民眾說：「(會覺得被騙嗎)，(會影響你之後繼續來消費的心情嗎)，一定會啊。」索菲亞莊園的藝伎咖啡，是最難種植的咖啡品種之一，需要特定的氣候條件，才能生長，每一顆咖啡豆要進行，嚴格的手工挑選，每年只會收穫少量的高品質咖啡豆，多次在國際咖啡比賽中獲得高分，因此在2025拍賣價格創下高價，每公斤1萬美元，換算台幣要31萬。

索菲亞莊園在全球精品咖啡界，享有極高的聲譽，這次卻因為因為台灣品牌的業者，疑似因為產地標示錯誤疏忽，引發爭議。

