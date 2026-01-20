咖啡害膽固醇飆高？研究：是否用「濾紙」攔截油脂是關鍵

營養功能醫學專家劉博仁表示，許多民眾在診間詢問，明明飲食清淡為何膽固醇仍居高不下，是否該戒掉咖啡。他指出，關鍵在於沖煮方式，使用濾紙過濾的咖啡反而有助心血管健康。

咖啡豆油脂中含有咖啡白醇和咖啡豆醇，會讓肝臟在回收膽固醇時效率降低。（示意圖／Pexels）

劉博仁解釋，咖啡豆油脂中含有咖啡白醇（Cafestol）和咖啡豆醇（Kahweol），這兩種物質會讓肝臟在回收膽固醇時效率降低，導致血液中的壞膽固醇（LDL）累積。他強調，咖啡本身富含抗氧化物質，問題出在沙煮方式。

劉博仁引用2020年一項追蹤挪威50萬人長達20年的研究，飲用過濾咖啡的民眾比完全不喝咖啡者心血管更健康，死亡率甚至更低。他說明，濾紙能攔截絕大多數咖啡油脂，只讓香氣、綠原酸和抗氧化物質流入杯中。

廣告 廣告

劉博仁建議，手沖咖啡或美式咖啡機因使用濾紙過濾，是最理想的選擇。（示意圖／Pixabay）

針對不同沖煮方式，劉博仁建議，手沖咖啡或美式咖啡機因使用濾紙過濾，是最理想的選擇。法式濾壓壺或傳統土耳其咖啡因未經過濾、油脂較豐富，建議偶爾品嚐即可。至於義式濃縮咖啡基底的拿鐵，因萃取時間短、油脂量適中，只要不過量仍可安心飲用。

劉博仁表示，對於注重健檢數字或有高血脂家族史的民眾，不需要放棄享受咖啡，只需要換個方式相處，一張小小的濾紙就能過濾掉擔憂，只留下咖啡的美好與健康。

延伸閱讀

她因侯友宜遭民進黨停權 嘉義縣美女議員確定參戰朴子市長！

結合漢服文化！ 北市榮町商圈「漢衣相逢」聯誼活動

不只談好關稅！鄭麗君親曝：美台將談避免雙重課稅協定