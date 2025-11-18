咖啡寄杯下殺買50送50 「10元爽喝」超商大杯拿鐵
萊爾富超商今（18日）大美式、大拿鐵冰熱任選第二杯只要10元。家樂福APP線上購物inlove Café美式/拿鐵享有「買50杯送50杯」優惠，活動到11/21。
星巴克
歡樂同慶 好友分享日11/17(一)-18(二)活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。活動詳情請依星巴克網站公告為準。
7-11
即日起至11/30，在foodomo統一集團外送平台選購精品咖啡，大杯精品美式買2送2，大杯精品拿鐵/馥芮白買2送1（限同品項）。
7-ELEVEN 不可思議茶BAR，不可思議茶BAR奶茶大賞，11/12-12/09 指定飲品第2杯半價。茶拿鐵門市限定優惠品項：金焙烏龍茶布奇諾、英曙格雷紅茶布奇諾、冰綿綿金焙烏龍茶王、冰綿綿英曙格雷紅茶、金焙烏龍茶拿鐵、英曙格雷茶拿鐵。多元複合門市限定優惠品項：琥珀小葉紅茶拿鐵、茶王焙火烏龍拿鐵、輕烏龍拿鐵。
11/13至11/21限時9天咖啡分享季，11杯組合價，品項包含大杯厚乳拿鐵、大杯卡布奇諾任選優惠價480元/組；特大杯厚乳拿鐵、榛果燕麥風味拿鐵任選優惠價690元/組；風味飲指定熱飲(皇家伯爵紅茶/好時經典可可/香草焦糖瑪奇朵/黃金榛果太妃/福岡八女濃抹茶/鹿兒島濃焙茶)任選優惠價490元/組；咖啡珍珠歐蕾/珍珠焙火烏龍奶茶任選優惠價570元/組；大杯燕麥拿鐵優惠價570元/組；中杯精品馥芮白、中杯精品拿鐵任選優惠價660元/組，最多省440元。
CITY TEA 現萃茶珍珠系列11/12~11/25 指定飲品任選2杯99元，品項包含珍珠焙火烏龍奶茶、珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶、咖啡珍珠歐蕾。
即日起至11/18，前往愛・Sharing 官網製作賀卡分享給好友，即可獲得免費中熱美式咖啡乙杯。
11/12-11/25，CITYTEA 現萃茶奶茶系列任選兩杯88元。
11/12-11/25，CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵任選「第2杯半價」。
全家
普發1萬首選全家ATM領，享有超狂優惠！即日起至 114/12/31 日於全家使用台新/玉山/國泰ATM完成普發現金提領，即贈商品優惠券，包括Let's Café大特濃美式／大特濃拿鐵(同品項買2送2)、Let's Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1、Fami!ce霜淇淋(不限口味)買2送1、Let's Café大單品美式／大單品拿鐵(同品項買1送1)、bb.q專屬優惠。
即日起至11/25，特濃咖啡大杯任選2杯99元。
9/1至12/31，Let’s Café經典美式、拿鐵同品項第二杯半價（單筆最低購買2杯，每會員各品項購買上限10杯)。
萊爾富
上班應援日，每週一、二限定優惠，大杯美式／拿鐵，冰熱任選同品項第二杯10元。
Hi Café秋冬暖心價，2025/10/29－11/25，紅玉紅茶、四季春青茶（冰／熱任選）單杯特價 29 元，任選 2 杯只要 49 元。
10/29~11/25，Hi café巧克力飲品同品項「買1送1」。
即日起至12/30，「綠の拿鐵」全新升級登場，果C果昔系列再進化，嚐鮮價 59 元（原價79元）。
雙11購物節優惠！10/29~11/25，大美式38杯+茶葉蛋38顆只要1111元。大拿鐵30杯+茶葉蛋30顆只要1111元。
普發萬元咖啡同慶，11/11-12/23，大美式450杯只要10,000元(原價20,250元)，單杯只要22.2元；大拿鐵350杯只要10,000元(原價19,250元)，單杯只要28.5元；整買零取限定，每個會員限購一組，兌換期限至2027/12/23。
家樂福
家樂福即日起至11/21，家樂福APP線上購物推出「inlove Café美式/拿鐵通通享有買50杯送50杯」，等同享買1送1優惠，可採取寄杯分批取。
