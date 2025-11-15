咖啡寄杯優惠「買50送50」 超商大拿鐵29元爽喝
萊爾富假日大美式/大拿鐵冰熱任選單杯只要29元。家樂福APP線上購物推出「inlove Café美式/拿鐵通通享有買50杯送50杯」，活動到11/21。
星巴克
11/14-11/16 限時三天星巴克康橋門市暖心點點套餐、指定商品好友分享優惠。
7-11
7-ELEVEN 不可思議茶BAR，不可思議茶BAR奶茶大賞，11/12-12/09 指定飲品第2杯半價。茶拿鐵門市限定優惠品項：金焙烏龍茶布奇諾、英曙格雷紅茶布奇諾、冰綿綿金焙烏龍茶王、冰綿綿英曙格雷紅茶、金焙烏龍茶拿鐵、英曙格雷茶拿鐵。多元複合門市限定優惠品項：琥珀小葉紅茶拿鐵、茶王焙火烏龍拿鐵、輕烏龍拿鐵。
11/13至11/21限時9天咖啡分享季，11杯組合價，品項包含大杯厚乳拿鐵、大杯卡布奇諾任選優惠價480元/組；特大杯厚乳拿鐵、榛果燕麥風味拿鐵任選優惠價690元/組；風味飲指定熱飲(皇家伯爵紅茶/好時經典可可/香草焦糖瑪奇朵/黃金榛果太妃/福岡八女濃抹茶/鹿兒島濃焙茶)任選優惠價490元/組；咖啡珍珠歐蕾/珍珠焙火烏龍奶茶任選優惠價570元/組；大杯燕麥拿鐵優惠價570元/組；中杯精品馥芮白、中杯精品拿鐵任選優惠價660元/組，最多省440元。
CITY TEA 現萃茶珍珠系列11/12~11/25 指定飲品任選2杯99元，品項包含珍珠焙火烏龍奶茶、珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶、咖啡珍珠歐蕾。
即日起至11/18，前往愛・Sharing 官網製作賀卡分享給好友，即可獲得免費中熱美式咖啡乙杯。
11/12-11/25，CITYTEA 現萃茶奶茶系列任選兩杯88元。
11/12-11/25，CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵任選「第2杯半價」。
7-ELEVEN推出萬聖節優惠，即日起至11/17到OPENPOINT APP領取優惠券，大杯熱厚乳拿鐵只要30元，大杯冰濃焙茶拿鐵也只要40元就喝得到。
全家
即日起至11/16，特大杯經典美式/拿鐵任選2件特價89元，經典冰磚拿鐵2件99元，柳橙香柚綠茶第2杯10元。
即日起至11/25，特濃咖啡大杯任選2杯99元。
9/1至12/31，Let’s Café經典美式、拿鐵同品項第二杯半價（單筆最低購買2杯，每會員各品項購買上限10杯)。
萊爾富
假日限定優惠，大美式/大拿鐵冰熱任選單杯只要29元。
Hi Café秋冬暖心價，2025/10/29－11/25，紅玉紅茶、四季春青茶（冰／熱任選）單杯特價 29 元，任選 2 杯只要 49 元。
10/29~11/25，Hi café巧克力飲品同品項「買1送1」。
即日起至12/30，「綠の拿鐵」全新升級登場，果C果昔系列再進化，嚐鮮價 59 元（原價79元）。
雙11購物節優惠！10/29~11/25，大美式38杯+茶葉蛋38顆只要1111元。大拿鐵30杯+茶葉蛋30顆只要1111元。
普發萬元咖啡同慶，11/11-12/23，大美式450杯只要10,000元(原價20,250元)，單杯只要22.2元；大拿鐵350杯只要10,000元(原價19,250元)，單杯只要28.5元；整買零取限定，每個會員限購一組，兌換期限至2027/12/23。
OK超商
OK APP會員優惠！11/13-11/17，大杯極淬莊園美式37杯特價1000元，再送300點，限量1萬組。大杯極淬莊園拿鐵31杯特價1000元，再送300點。
家樂福
家樂福即日起至11/21，家樂福APP線上購物推出「inlove Café美式/拿鐵通通享有買50杯送50杯」，等同享買1送1優惠，可採取寄杯分批取。
