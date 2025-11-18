咖啡寄杯買50送50 超商大美式「22元爽喝」快搶
萊爾富普發萬元咖啡同慶，大美式450杯優惠價10,000元，等於單杯只要22.2元。家樂福APP線上購物inlove Café美式或拿鐵享有「買50杯送50杯」，活動到11/21。
7-11
即日起至11/30，在foodomo統一集團外送平台選購精品咖啡，大杯精品美式買2送2，大杯精品拿鐵/馥芮白買2送1（限同品項）。
普發1萬元領起來！只要到7-ELEVEN內的中國信託ATM領普發一萬現金，拿到小白單上的 Coupon就能享大杯精品美式／拿鐵（限精品咖啡門市）「買2送2」優惠。
11/12-12/9，不可思議!+? CAFE RESERVE 門市限定，買大杯冠軍美式&拿鐵送濾掛一包。
7-ELEVEN 不可思議茶BAR，不可思議茶BAR奶茶大賞，11/12-12/09 指定飲品第2杯半價。茶拿鐵門市限定優惠品項：金焙烏龍茶布奇諾、英曙格雷紅茶布奇諾、冰綿綿金焙烏龍茶王、冰綿綿英曙格雷紅茶、金焙烏龍茶拿鐵、英曙格雷茶拿鐵。多元複合門市限定優惠品項：琥珀小葉紅茶拿鐵、茶王焙火烏龍拿鐵、輕烏龍拿鐵。
11/13至11/21限時9天咖啡分享季，11杯組合價，品項包含大杯厚乳拿鐵、大杯卡布奇諾任選優惠價480元/組；特大杯厚乳拿鐵、榛果燕麥風味拿鐵任選優惠價690元/組；風味飲指定熱飲(皇家伯爵紅茶/好時經典可可/香草焦糖瑪奇朵/黃金榛果太妃/福岡八女濃抹茶/鹿兒島濃焙茶)任選優惠價490元/組；咖啡珍珠歐蕾/珍珠焙火烏龍奶茶任選優惠價570元/組；大杯燕麥拿鐵優惠價570元/組；中杯精品馥芮白、中杯精品拿鐵任選優惠價660元/組，最多省440元。
CITY TEA 現萃茶珍珠系列11/12~11/25 指定飲品任選2杯99元，品項包含珍珠焙火烏龍奶茶、珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶、咖啡珍珠歐蕾。
11/12-11/25，CITYTEA 現萃茶奶茶系列任選兩杯88元。
11/12-11/25，CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵任選「第2杯半價」。
全家
普發1萬首選全家ATM領，享有超狂優惠！即日起至 114/12/31 日於全家使用台新/玉山/國泰ATM完成普發現金提領，即贈商品優惠券，包括Let's Café大特濃美式／大特濃拿鐵(同品項買2送2)、Let's Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1、Fami!ce霜淇淋(不限口味)買2送1、Let's Café大單品美式／大單品拿鐵(同品項買1送1)、bb.q專屬優惠。
Let’s Tea燒燒仙草單杯特價$39。
即日起至11/25，特濃咖啡大杯任選2杯99元。
9/1至12/31，Let’s Café經典美式、拿鐵同品項第二杯半價（單筆最低購買2杯，每會員各品項購買上限10杯)。
萊爾富
Hi Café秋冬暖心價，2025/10/29－11/25，紅玉紅茶、四季春青茶（冰／熱任選）單杯特價 29 元，任選 2 杯只要 49 元。
10/29~11/25，Hi café巧克力飲品同品項「買1送1」。
即日起至12/30，「綠の拿鐵」全新升級登場，果C果昔系列再進化，嚐鮮價 59 元（原價79元）。
雙11購物節優惠！10/29~11/25，大美式38杯+茶葉蛋38顆只要1111元。大拿鐵30杯+茶葉蛋30顆只要1111元。
普發萬元咖啡同慶，11/11-12/23，大美式450杯只要10,000元(原價20,250元)，單杯只要22.2元；大拿鐵350杯只要10,000元(原價19,250元)，單杯只要28.5元；整買零取限定，每個會員限購一組，兌換期限至2027/12/23。
OK超商
11/13～12/10 暖心優惠開喝，指定飲品任選 2 杯只要 99 元！ 黑糖道系列：黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶、阿華田系列、焙茶拿鐵、錫蘭紅茶拿鐵、靜岡抹茶拿鐵。
OKmart 普發一萬放大術，即日起至11/26，到OKmart 的ATM 領普發小白單 ，OKCAFE 特大杯極淬莊園美式 6 折。
家樂福
家樂福即日起至11/21，家樂福APP線上購物推出「inlove Café美式/拿鐵通通享有買50杯送50杯」，等同享買1送1優惠，可採取寄杯分批取。
延伸閱讀
對中就能睡到爽！大樂透最新獎號揭曉 本期保證1億元
台股大跌ETF成交爆量 首檔科技主動式00982A將在12／8開募
設備異常！桃園觀音408戶下午突停電 台電：已復電
其他人也在看
普發一萬ATM今天領有6000元大禮包！中信銀還推超商獨家禮、OPENPOINT 50點
行政院普發一萬ATM領有感且禮更大！中信金（2891）旗下中國信託商業銀行6日宣布推出ATM領取普發現金，可享超過新台幣「6000元優惠大禮包」、「LINE官方帳號首次綁定優惠」及「超商獨家買2送2合作活動」等三大好康方案，不僅內含餐飲品牌優惠券組合、7-ELEVEN的OPENPOINT 50點回饋，更有機會將「Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界同捆組」帶回家。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前
資訊月開搶！筆電・摺疊手機・Switch 2 通通下殺！送機械鍵盤＋滿額抽好禮＋最高回饋 5,000！
年底總讓人有股「該升級生活質感」的衝動，不論是想換筆電、升級顯卡，還是添購居家電器，今年【Yahoo 購物中心資訊月｜11/17–11/23】絕對是最划算的入手機會！Yahoo好好買 ・ 22 小時前
普發萬元怎麼花最超值！小資族爆推「質感清單」3 種聰明花法必看
普發萬元終於在11月入袋，群組都在討論「欸～收到沒？」那瞬間真的有種幸運值被灌滿的感覺，很多朋友都在煩惱這筆錢該怎麼用才不會浪費，有人選擇存起來、有人想拿去投資，但其實普發萬元的意義不只是一筆補貼，而是讓你重新好好對待自己的生活，如果想把這份幸運放大，小資族一致認為最聰明的做法是投入在能「每天都用到」的質感清單裡，就能把11月的幸運感一直延續到年底～Yahoo好好買 ・ 22 小時前
2025最新｜台北牛排餐券優惠總整理｜君品、君悅等約會慶生餐廳首選 最低699元吃到飽
氣氛對了，什麼都對了！生日、約會、升遷想找間燈光美、氣氛佳的餐廳來慶祝，有預算就要吃牛排更有儀式感，近期頂級牛排館預約熱度飆高，像信義區的「史密斯華倫斯基」、「莫爾頓」與「勞瑞斯」成為饕客口中最難訂的夢幻餐廳，訂位平台顯示熱門時段幾乎被秒殺，想朝聖高檔牛排的儀式感，同時也想吃得划算，這篇幫你整理「頂級牛排餐廳清單＋優惠餐券攻略」，讓你在不同預算內都能滿足肉食控的願望！Yahoo夯好物 ・ 2 週前
咖啡寄杯下殺買50送50 「10元爽喝」超商大杯拿鐵
萊爾富超商今（18日）大美式、大拿鐵冰熱任選第二杯只要10元。家樂福APP線上購物inlove Café美式/拿鐵享有「買50杯送50杯」優惠，活動到11/21。中天新聞網 ・ 1 天前
日料控必收藏｜日本壽喜燒、人氣燒肉、居酒屋餐券85折起！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌進駐信義區 必訪日本料理餐廳推薦
冷空氣一波波來襲，正是最適合吃暖心料理的季節。對許多台灣人而言，只要氣溫一下降，就會開始懷念日本味，從厚切牛舌、炭火燒肉到壽喜燒、金黃炸豬排，每一道都能喚起旅日回憶。日本餐飲品牌在台掀起新一波開店熱潮，各大線上平台也同步推出超值日本料理餐券優惠，人氣壽喜燒、小酌系居酒屋、高級壽司餐券通通都85折起，「揪愛Mei」小編一次幫你整理好，讓你不用飛日本，也能吃到原汁原味的幸福滋味。Yahoo夯好物 ・ 1 週前
2025聖誕交換禮物20+推薦，千元以下到萬元禮盒清單都有！兼具實用與顏值
千元以下交換禮物推薦STEAMCREAM蒸汽乳霜三麗鷗聯名款日本女生愛用的人氣國民面霜STEAMCREAM，迎接送禮旺季，攜手三麗鷗人氣角色推出聯名限定新品，跟著三麗鷗角色，拿著蒸汽乳霜，享受特別的時光。成份採用100%天然精油(甜橙、薰衣marie claire 美麗佳人 ・ 8 小時前
韓國無性別彩妝 Laka 首次登台！信義 A11 快閃店只有一週，今開幕秒掀排隊，限定新品＋滿額禮全公開
這次以品牌精神 「Every Shade, Every Story」 為概念，打造出充滿「包容、自信、真實、簡約」氛圍的藝術感互動空間，讓每個人都能用色彩書寫自己的故事。無論偏愛裸色、莓果、奶茶、煙燻、亮光或濾鏡霧面，Laka 都希望每個人能自由地玩妝、不被任何界線貼標...styletc ・ 4 天前
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年11月限時無門檻免運費/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter推出極抵優惠，任何購物只要在付款前輸入優惠碼，即可免運費送到家中，再送$300回贈優惠可下次購物使用，難得一見的優惠！事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 1 天前
朋友變情人1／鍾瑶熱戀直擊！「半圈外」對象曝光 牽手攝影師Kair吃素食
11月5日中午，鍾瑶與染著金髮的Kair一同步出她的住處。兩人穿搭風格相似，默契展現出情侶默契。Kair陳冠凱是一名攝影師，且他熱衷於跑步、登山等戶外活動，這與鍾瑶的愛好不謀而合。兩人從工作夥伴發展到生活伴侶，看來共同興趣成為感情催化劑。走在前面的鍾瑶突然停下腳步，...CTWANT ・ 2 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
劉書宏爆被健身教練打到「骨裂發炎」！經紀人發聲曝近況
劉書宏9月初突在社群上透露「肋骨骨裂」的消息、暴瘦4公斤，當時絕口不提原因，18日有新聞傳出，他和健身教練好友蔣政8月底起爭執，雙方大打出手，但劉書宏體力不及對方、並且受了重傷。對此，劉書宏經紀人表示，「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節。」中時新聞網 ・ 13 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 19 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 15 小時前
今晨最低溫新北僅12.4度！吳德榮曝「明再探12度」 下波冷空氣這天報到
今、明（19日、20日）兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，此波冷空氣雖未符合「大陸冷氣團」定義，但已是入秋以來最強冷空氣，下一波東北季風預計在下週一（24日）南下。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前