咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力

你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。

為什麼咖啡這麼誠實？

基因醫師張家銘解釋，咖啡因進入身體後，會先影響大腦，暫時抑制疲勞感，能有效提神。但它在體內停留多久，決定於肝臟裡的一個關鍵酵素。快代謝型的人，咖啡因來得快、去得也快；慢代謝型的人，咖啡因停留久，心悸、焦躁、甚至失眠就容易出現。這不是誰比較弱，而是每個人身體的組成分子不同。

喝一杯就給答案

想知道自己是哪一型？觀察身體就夠了。喝完咖啡心跳快、胸口悶，或者晚上還睡不著，通常是慢代謝型；喝完咖啡精神清楚、沒有不適，通常是快代謝型。這種差異甚至和族群有關，東亞族群慢代謝比例較高，歐洲族群則多快代謝型，一天數杯咖啡或是下午再喝都不影響睡眠。

怎麼喝咖啡更舒服

慢代謝型的人也不用完全戒咖啡，只要調整方式就能享受：

1.控制咖啡量：少量多次，不要一次集中刺激。

2.選對時間：早上喝，給身體整天代謝時間，下午、晚上就不喝。

3.改變形式：茶比咖啡溫和，茶多酚和茶胺酸會讓神經刺激平順。



