咖啡展人氣爆棚！咖啡x可可香氣席捲南部雙黑金選集館
2025臺灣國際咖啡展熱鬧登場，「南部雙黑金選集館 Coffee & Cocoa from the South」一亮相即成為全場焦點。展館以質感英式咖啡廳為主題，黑金色系搭配木質暖調，營造濃厚精品氛圍，現場香氣瀰漫、人潮流動熱絡。本展集結南部六大代表品牌，包括來自屏東泰武鄉的嵐咖啡館&締武咖啡農場、屏東瑪家鄉的嵐雲綠海咖啡、屏東霧台鄉的巴魯那、臺南市東山區的大鋤花間咖啡生態農場、屏東縣有限責任南國天物運銷合作社、美和科技大學 CiaoYu 幸福 喻天福老師團隊，從冠軍咖啡、友善耕作可可到國際獲獎的 Tree to Bar 巧克力，完整呈現南方土地孕育的黑金精華。現場也可與攤商互通試飲與試吃人氣滿滿，觀眾在咖啡香與巧克力濃韻間穿梭，深刻感受南部農業的風土魅力與職人匠心。
雙黑金新品發表重磅亮相：「脆脆屏安」正式登場
首度亮相的屏東限定新品—「脆脆屏安」禮盒，邀集南部農村產業代表產官學者與現場民眾共同參與，發表最新研發的咖啡、可可跨域合作成果，本次發表會由席源股份有限公司黃偉哲總經理主持，為新品帶來精彩與專業說明。「脆脆屏安」禮盒以屏東意象打造，結合「屏（平）安」的吉祥寓意與年節送禮文化，外盒搭配由加拿大插畫家設計的在地特色 IP，小卡呈現屏東文化元素，可作為祝福傳遞與農業教育素材。禮盒內含可可與咖啡跨域研發的脆餅，享用時可以木槌敲打脆餅並加入至可可茶或咖啡做享用，象徵除舊佈新與碎碎平安，增添趣味互動，並結合南部風土故事與友善永續理念，也讓大小朋友在品味雙黑金創新風味的同時，更認識南國風土與地方農業故事。新品展示引發現場觀眾熱烈關注，許多民眾紛紛詢問何時上架，請大家持續關注農業部農村發展及水土保持署臺南分署FB粉絲專頁。
「脆脆屏安」新品發表現場熱鬧滾滾，民眾搶先體驗以木槌敲打享用的脆餅，象徵除舊佈新與歲歲平安，也讓更多人認識屏東可可與咖啡的跨域創新。
農村水保署臺南分署表示，期盼透過本次雙黑金展覽，讓更多人看見南臺灣的永續農業能量，從產地到杯中、從果實到巧克力，每一件作品都承載著農民的堅持、文化的延續與土地的深厚溫度。
柯燦堂分署長穿梭於展館間與攤商熱絡交流，傾聽與感受南部黑金產業的創新能量。
「南部雙黑金選集館」在南港展覽館一館4樓展出，吸引許多民眾前來品味南方黑金的深度魅力。展館香氣熱度持續發酵，邀集民眾一同走進南方風土的芳香世界，一同感受咖啡與可可在土地上綻放的精彩故事。
