咖啡展登場！ 國際品牌齊聚展現多元風味
「台灣國際咖啡展」開幕，展場內咖啡香四溢，從烘豆、手沖到器具設計，讓咖啡迷走進來，就停不下來。
展位主持人：「優勝者是Alvin。」
不只逛展，有品牌舉辦「手沖擂台賽」，一開展就吸引民眾挑戰，有人還連勝兩回合，讓攤位氣氛，跟著一路升溫。
沖咖啡趣味競賽得主：「(比賽是)友善的交流，也沒有說打敗，就是運氣好，剛好贏了兩局。」
比賽吸睛，而今年品牌，也邀請到國內外咖啡界好友，打造「世界咖啡村」，分享各地咖啡文化與器具技術。
荷蘭知名咖啡廳創辦人 Rob：「我真的很喜歡使用(品牌的)研磨器，我特別喜歡錐形刀盤的研磨機，它能帶出更厚實的口感，操作起來也非常順手，這就是我過去使用時的經驗。」
集結來自荷蘭、英國和日本等地的風味，讓咖啡迷，不用飛出國、一次喝到。品牌也預告，接下來會推出結合AI的全新器具。
咖啡器具品牌創辦人 Mike：「目前目標是去做一台商用型的急速冷卻機，那這台體積小，功率也消耗很低，然後並且搭配了一些AI的概念，結合在裡面。」
四天展期，彙集世界咖啡風味和技術。從品飲到器具，讓民眾探索，屬於自己的獨特口感。
在地的咖啡香！台中精品咖啡評鑑 鼓勵農業轉型
