咖啡店情人節全飲品買1送1 甜蜜周邊暗藏愛意

星巴克現正強打飲品包括「奶香烤舒芙蕾風味那堤」、「福吉茶那堤」。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

西洋情人節即將到來，連鎖咖啡品牌也推出浪漫餐點響應浪漫節日，像是85度C現正強打粉紅草莓季，多款酸甜蛋糕和飲品適合戀人一同品嘗；星巴克推出「甜蜜果凍鴨」系列周邊呈現療癒氛圍，限時還有飲品買1送1好康。

星巴克推出「JELLY COLLECTOR DUCKIES甜蜜果凍鴨」 主題周邊。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

星巴克春季除了推出全新上市達摩開運系列，以象徵福氣與財氣的達摩裝扮星巴克小熊為主角，像是3款達摩馬克杯，以圓潤造型與豐富表情秀出可愛創意風格；想為另一半挑禮，則可挑「JELLY COLLECTOR DUCKIES甜蜜果凍鴨」 主題周邊，主推的「親親小鴨馬克杯組」，以兩隻相依相偎的小鴨為靈感，只要將牠們輕輕並在一起，便會呈現頭靠頭的甜蜜模樣，象徵愛與幸福的緊密連結。

廣告 廣告

飲品方面，星巴克近期全門市推新飲品「奶香烤舒芙蕾風味那堤」，以綿密柔軟的舒芙蕾風味結合香醇順口的那堤，同時再度帶來人氣飲品「福吉茶那堤」。2月9日正好可享受「uniopen 聯名卡 每周一飲料好友分享」活動，只要周一用uniopen聯名卡於星巴克實體門市營業期間購買2杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買2送2。

85度C草莓系飲品有「草莓雲朵咖啡」、「草莓雲朵奶綠」。（85度C提供／朱世凱台北傳真）

85度C草莓季推出整模蛋糕、切片甜點、泡芙等美味。（85度C提供／朱世凱台北傳真）

85度C草莓季開跑，主推新品「莓語時光」草莓蛋糕，嚴選進口動物性鮮奶油，融合細緻滑順的法國草莓果泥、黑醋栗果泥與台灣草莓餡，調製出香氣層次豐富的草莓卡士達，蛋糕內層夾入Q彈布丁與奶香濃郁的牛奶泡芙餡，口感清爽細緻；飲品則有「草莓雲朵咖啡」，香濃咖啡融合綿密草莓雲朵，甜而不膩；「草莓雲朵奶綠」以帶有茉莉花香的綠茶結合香醇奶香，再搭配草莓雲朵訴求層次豐富。

更多中時新聞網報導

周湯豪病癒開唱 廣州歌迷喊帥到結婚

張新成、王玉雯青梅竹馬變情侶

翁立友結婚3年寵妻「安太座比安太歲好」