咖啡店東京聽奧設攤位 聾人店員全程手語互動

搭配聽奧活動，知名連鎖咖啡店在會場設置展區進行宣傳，其中台日混血的聾人店員中山優依親切地向民眾發送咖啡，並用手語介紹活動內容。

連鎖咖啡店聾人店員中山優依表示，「找來會手語的店員及聾人店員，一起來這裡幫忙宣傳工作。」

連鎖咖啡店自2002年起積極推動友善就業環境，計畫性招募身心障礙者，其中也包含許多聾人員工。中山優依就是其中一位，她說在這工作讓她感到非常自在。

連鎖咖啡店聾人店員中山優依認為，「聽人和聾人一起工作其實很輕鬆，大家會互相協，讓我能自在地工作，公司也會依照我的需求調整工作內容，讓工作變得更容易上手。」

2020年連鎖咖啡店在日本的第一家手語門市在東京國立市開幕，店門口以美國手語指拼組成的店名相當醒目。店內無論是聾人或聽人店員都以手語作為主要的溝通方式，空間裡也隨處可見手語教學圖片與影片，讓不會手語的顧客也能簡單學習。

日本顧客說道，「一走進去店裡店員不會開口說話，而是把菜單遞給你點餐，不用發出任何聲音也能順利溝通。」

店內也展示CODA插畫家門秀彥的作品，由於父母也是聾人，他能有更多感受，融入許多手語元素為空間增添特色。在這裡每一個手語動作都象徵著一種連結，讓共融不只是概念，而是每天都能被看見、被感受到的實踐。

