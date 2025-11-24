咖啡店「神級肉桂捲」滿血回歸！闆娘淚吐關店心聲 選台南重生原因曝光

記者林昱孜／台南報導

花蓮知名肉桂捲咖啡店「SabiSabi CoffeeSweets」因為罷傅失敗宣布關店，24日在試營運，在台南重新出發。（圖／記者林昱孜攝影）

花蓮知名肉桂捲咖啡店「SabiSabi CoffeeSweets」因為罷傅失敗宣布關店，當時大量網友湧進粉專謾罵，要老闆娘鄭凱西：「立刻滾出花蓮」。歷經4個月時間，鄭凱西翻山越嶺來到台南，在中西區開山路小巷弄內重新出發，她提到整件事情的轉折哽咽落淚，當時社會對立氛圍太強烈了，後來覺得要回到自己身上，以咖啡、甜點，好好面對大家。

老闆娘將持續用神級肉桂捲擄獲台南人的心，談到這一路轉折，讓她忍不住落淚。（圖／記者林昱孜攝影）

鄭凱西表示，過去參加社會運動的背景，讓大家對我的店有不同看法，但我覺得我在台南就是重新開始，以好的咖啡、好的甜點為出發點，在這邊跟台南的鄉親見面，對於社會上正反批評，自己也有檢討，也許自己的做法可以更溫和一點，不會覺得挫折或後悔這樣的表態，因為我覺得為自己的故鄉做這件事，沒有什麼好後悔的。

廣告 廣告

SabiSabi CoffeeSweets從台南重新出發。（圖／記者林昱孜攝影）

「當時社會對立氛圍太強烈了，後來我就覺得，要回到自己、回到咖啡館這件事，好好面對大家」，鄭凱西說，會來台南的原因，也是老天爺帶她來的，自己離開花蓮暫時休息時，在台北車站猶豫下一站去哪，突然腦海浮現「大天后宮」四個字，那天我就立刻買高鐵票來台南拜拜，一到這裡就覺得「好像就是這裡了」。

一樣隱身在老宅內，「SabiSabi CoffeeSweets」從台南巷弄內重新出發。（圖／記者林昱孜攝影）

鄭凱西回想當時心情轉折，忍不住又哽咽起來，這段時間其實從七月關店的時候，受到比較多輿論的影響，有很多負面批評，那時候心情上蠻挫折的，後來用一個月的時間準備，搬來台南後籌備期間，有非常多朋友、包含設計師好友，都從台北無償下來幫忙準備這間店，被稱為「神級肉桂捲」從花蓮到台南，24日正式滿血回歸，老闆娘要用自己招牌，征服台南人的心。



更多三立新聞網報導

職軍跟少女「發展肉體關係」挨告…哀求：一家三口全靠他…賠40萬免囚

教育悲歌？某國中社會科老師陳屍家中！學校同事揭：他一週前就悶悶的

起底4連霸里長父子檔搞「百噸垃圾谷」遭聲押、拔黨籍…從政變色龍史曝

水電工修線路「硬上」鄰家人妻！開價做2件事…女兒在家嚇到叫不出來

