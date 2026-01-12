咖啡廳員工進行「祈福儀式」燒起來 驚悚畫面曝！老闆這樣說

越南一間咖啡廳員工進行「祈福儀式」時不慎引發火警，所幸火勢及時被控制才沒釀災，老闆表示已對員工進行安全教育檢討，當事人也繼續在店內工作。（圖／翻攝自YouTube／TIN 3 PHÚT）

越南海防市日前發生一起因民俗習俗引發的驚險火警，一名咖啡廳員工疑似因店內生意冷清，為祈求生意興隆，在店門口進行俗稱「燒晦氣（đốt vía）」的求好運儀式；不料弄巧成拙，意外引燃店外乾燥的裝飾物，導致火勢瞬間失控，幸好現場人員反應迅速，未造成傷亡。

綜合外媒報導，這起事故發生於10日上午，社群媒體流出一段監視器畫面顯示，地點是一間越南海防市的咖啡廳，當時客人較少，有一名女員工決定在門口點燃紙張欲驅除霉運。然而，火苗在數秒內便接觸到周遭裝飾用的乾草與蘆葦，由於這些材料極其易燃，火舌迅速沿著店面門柱向上竄燒，濃煙與火光嚇壞路過民眾。所幸當時店內一名男員工冷靜應對，隨即提起滅火器進行灌救，在火勢蔓延至內部吧台與座位區前成功將其撲滅。

事後咖啡廳老闆表示，起火點位於店門外的裝飾區，與主要服務空間有物理區隔，因此並未造成嚴重的財產損失，也無人受傷。同時也證實，這起意外是員工操作不當所致，目前已對全體員工進行安全教育檢討，未來將嚴禁在店周遭使用明火，而當事人仍在店內工作。

此事件在越南網路上引發熱議，許多網友認為，在充滿木質家具與乾燥裝飾的咖啡廳環境中進行用火的儀式，簡直是拿人命開玩笑。有消防專家也藉此提醒，餐飲業主應強化消防安全意識，除了依法設置滅火設備，更應嚴格控管易燃裝飾物的擺放位置，避免為了美觀或民俗心理而忽略了基本的防災規範。

