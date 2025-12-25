咖啡廳超難賺卻越開越多 內行揭賺錢關鍵：月收破百萬

台灣大街小巷隨處可見咖啡廳，一名網友好奇，咖啡廳明明就很難賺錢，為何還是一堆人搶著要開店？話題引發許多討論，一票網友直言，會開咖啡廳的人大部分都不是為了賺錢，「他們開的是夢想，是對咖啡的熱愛」；不過也有內行網友透露，咖啡廳的選址非常重要，有朋友開在很多遊客的景點附近，每月營業額都破百萬，後來又陸續在其他地方開店。

一名網友日前在Threads發文表示，「我有一個疑問，咖啡店明明就這麼難賺，但為什麼大家這麼喜歡開？」話題掀起熱烈討論，多數人認為，很多老闆開咖啡廳是想完成夢想，目的不是為了賺錢，而是想要擁有一間自己的店。

網友紛紛留言，「通常都是開一個感覺，有一間小店養得起自己就好，我還沒看過開咖啡廳賺大錢的」、「開的是夢想，是品位，是生活態度，是對咖啡的熱愛」、「我沒開咖啡店，但愛喝咖啡，猜測會開的應該是一種情懷」、「咖啡店難賺，但還是很多人願意做，因為他們想要的不是錢。」

也有人分享身邊親友的例子，「朋友花400萬開咖啡廳，店裡只有5個座位，我認真不懂」；另有網友透露，咖啡廳的位置很重要，他說有位朋友原本在台北市區開了2間咖啡廳，生意都一般，後來又在一處假日人很多的景點開了一間，每月營收額破百萬，之後又在其他地方開了2間店，現在賺得飽飽的。

