咖啡怎麼喝才健康？ 食安專家建議：控制在每天2杯以內

對於上班族來說，每天一杯幫助提神的咖啡已經是必需品。近日，食安專家韋恩在臉書粉專「 韋恩的食農生活 」分享，「研究顯示，攝取咖啡會降低鐵、鋅、鈣與維生素B群的吸收率，所以飲用咖啡後至少1小時內，應避免補充特定的維生素與礦物質。」建議民眾多留意飲用咖啡的時間。

韋恩19日以「喝咖啡會干擾營養的吸收？！」為題發文，指出咖啡中富含多酚類抗氧化物質，如綠原酸（Chlorogenic Acid, CGA），「這些成分雖然有益健康，是咖啡可以抗氧化或是護肝等的機能來源，但是卻也會干擾部分維生素與礦物質的吸收。」

韋恩接著以鐵舉例，瑞士於2022年發表的一項研究發現，缺鐵女性若將鐵劑與咖啡一同服用，鐵的吸收率較與水同服降低約54%，「原因在於咖啡中的多酚與單寧類抗氧化物質，會與鐵產生交互作用。」不過，韋恩也補充，並非喝咖啡就一定會影響營養吸收。2020年的研究指出，「只要在富含鐵的餐食前1至2小時就已飲用完咖啡，鐵的吸收並不會受到明顯影響。」

此外，由於咖啡因具有利尿作用，會加速水溶性維生素B群的排出，因此經常喝咖啡的人，更需留意維生素B群是否攝取充足。至於咖啡該如何喝才健康，韋恩建議，飲用咖啡後可間隔1至2小時再補充營養品，或將較容易受影響的營養補充安排在較少喝咖啡的晚間時段。

韋恩也建議，若是將每日咖啡攝取量控制在2杯以內，將能明顯減少對營養吸收的不利影響，專家也多半指出每日咖啡因攝取量不超過200毫克，約等同於2杯咖啡，才能兼顧健康與營養均衡。



