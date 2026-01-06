咖啡抗癌、防失智！名醫親測：喝咖啡多1步驟還能降壞膽固醇
喝咖啡可以減少心血管疾病及退化性疾病失智的風險，還能降低癌症發生率，但有些研究發現喝咖啡會使膽固醇升高、壞膽固醇增加？名醫邱正宏分享個人親身經驗，發現自己常喝咖啡後膽固醇指數確實變高，但喝咖啡前多做1步驟，竟神奇改善。
喝咖啡會讓膽固醇升高
邱正宏說，自己每天大概會喝3杯黑咖啡，但驗血報告卻發現膽固醇偏高，尤其最近更誇張，膽固醇不但增加，連壞膽固醇都變高，讓他相當納悶，明明飲食很注意，蔬菜水果也吃很多，動物性脂肪也盡量少吃，為什麼血中膽固醇還是偏高？會不會是咖啡喝比較多導致？
濾紙過濾咖啡較不會增加膽固醇
邱正宏說，最近看到報告顯示，用濾紙過濾咖啡，比較不會使膽固醇增加，沒有過濾的咖啡喝多了，的確是有可能讓膽固醇升高。更有一篇研究發現，如果每天飲用6杯壺煮咖啡，4周後血中膽固醇會上升8.1%、壞膽固醇會增加9.5%，如果是喝過濾的咖啡，對血脂的影響就沒有這麼明顯。
看更多：這咖啡喝1杯有萬顆塑膠微粒！名醫推薦喝咖啡多1步驟 有效排除塑毒
咖啡醇會影響血脂
為什麼咖啡會使血中的膽固醇跟壞膽固醇增加？根據論文研究發現，咖啡中含有水溶性成分如咖啡因、綠原酸，以及脂溶性成分如二萜類化合物（咖啡醇和咖啡豆醇）。邱正宏解釋，咖啡醇是影響血脂的主要物質，它以微小油滴形式懸浮在咖啡中，無法溶於水。
而咖啡濾紙是用纖維做成的，有微小的孔洞結構，咖啡經過濾紙的時候，水溶性的物質會通過，進到要喝的咖啡中，所以能得到綠原酸帶來的好處；但是咖啡醇為脂溶性，使用濾紙會被吸附，有研究發現，濾紙過濾可去除約95%的咖啡醇，使1杯含2毫克咖啡醇的咖啡降至僅剩0.1毫克。
看更多：咖啡這樣喝才有效？研究揭密：咖啡「抗老化祕密」比你想的還厲害
咖啡醇如何干擾膽固醇代謝機制
咖啡醇對人體脂肪代謝有三大影響。首先，它會抑制肝臟中CYP7A1酶的活性，阻礙膽固醇轉化為膽酸的過程，導致肝細胞和血液中膽固醇升高。其次，咖啡醇會抑制肝細胞表面的LDL受體，減少肝臟對血液中壞膽固醇吸收，並會促進VLDL合成，進一步轉變為壞膽固醇。第三，咖啡醇抑制FXR和PXR等基因，影響膽固醇和膽酸代謝，打亂脂質平衡。
1個月親身實驗發現過濾咖啡可降膽固醇
邱正宏說，為此他特別進行了1個月的自我實驗，將日常習慣喝的咖啡．改為使用濾紙過濾後再飲用，其他生活習慣包括飲食、運動強度完全維持不變。結果1個月後的血液檢查結果顯示，總膽固醇從217mg/dL降至211mg/dL，壞膽固醇從135mg/dL降至121mg/dL（恢復至正常範圍），同時好膽固醇也有所增加。這一結果支持了先前研究的發現：過濾咖啡確實能降低血脂水平。
邱正宏說，這1個月的實驗，並不是每天都做到先過濾再喝咖啡，因為有5天在國外忘了帶濾紙，所以是直接喝咖啡的，其他時候無論冷或熱咖啡，都有先過濾咖啡再飲用，有時候沒有濾紙，也會直接使用便利式金屬濾網過濾。他強調，這是個人經驗分享而非嚴謹的科學試驗，但確實已有醫學文獻證實喝咖啡會導致膽固醇和壞膽固醇升高，推薦咖啡愛好者，也可以嘗試看看，無論是超商買的咖啡或是自己機器煮的咖啡都用濾紙過濾一次。
看更多：咖啡渣丟垃圾桶？丟錯最高罰6000！直接當肥料恐把花種死
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／邱正宏醫師
更多健康2.0報導
花椒水是減肥神水？網路瘋傳！專家破迷思：兩種人別喝 換成「這個」
沒空看醫生？失眠、脹氣自己救！30年名醫推「2杯救命茶」廚房就有解藥
黃國昌打瘦瘦針暴瘦17公斤？自曝6塊肌瘦瘦針打不出來，醫揭不靠針也能瘦關鍵
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
