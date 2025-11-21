咖啡拿鐵泡麵買2送2寄杯優惠價！黑五購物節組合價超值五六日週末優惠
文／景點+ 張盈盈整理報導
週末7-11 11月21日起推出超值五六日優惠，除了咖啡茶飲優惠以外，零食、泡麵、健美機能食品也有多元優惠，更有11月22日開跑的「CITY 黑五購物感謝季活動」咖啡寄杯優惠組可以透過APP行動隨時取購入，優惠感快把握起來！
1/21至11/23超值五六日優惠
一、CITY系列優惠
1. CITY CAFE大杯燕麥拿鐵(冰/熱)售價75元特價2杯99元。(熱燕麥限定門市販售)
2. CITY CAFE冰文旦肉肉美式咖啡售價85元、CITY TEA冰文旦肉肉青茶售價80元，特價任選2杯99元
3. CITY PRIMA水果冰磚美式系列售價130元，特價任選第2杯10元
4. CITY TEA香鑽水果茶售價70元，第2杯10元
5. CITY TEA團圓紅豆湯售價75元、CITY TEA暖心燒仙草售價65元，優惠：同品項買1送1
6. (茶BAR)情人果椰果烏龍、青茶/鮮爽蜜蘋果風味紅茶/冰荔枝寒天烏龍、青茶售價80元至99元，2杯特價120元
OPENPOINT APP行動隨時取於11/22-11/30
推出CITY 黑五購物感謝季活動
1. CITY CAFE特大濃萃拿鐵/特大濃萃美式優惠組合價440 元(限量10萬組)
2. CITY CAFE風味拿鐵(皇家伯爵紅茶/香草焦糖瑪奇朵/黃金榛果太妃/福岡八女濃抹茶/鹿兒島濃焙茶/好時經典可可)指定冰飲系列優惠組合價440 元(限量5萬組)
3. CITY TEA青梅冰茶/一顆檸檬紅茶/一顆檸檬青茶任選11杯優惠組合價440 元(限量5萬組)
4. CITY TEA香鑽水果茶10杯優惠組合價440元(限量5萬組)
5. CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾9杯優惠組合價440元(限量5萬組)
6. CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選11杯優惠組合價440元(限量5萬組)
(備註：現萃茶、特選咖啡系列、精品咖啡僅能於限定門市兌領。行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數，請見OPENPOINT APP說明。)
OPENPOINT APP行動隨時取自11/19至12/30推出健美機能優惠活動
1. 利捷維有酵超級B群14錠買2送2
2. 利捷維有酵金盞花葉黃素凍2入買2送2
3. 利捷維有酵男性/女性綜合Vit+鋅/鐵EX5錠 2件90元
4. 利捷維有酵維生素B群+鐵/鋅EX錠5錠 2件110元
5. 我的健康日記單日份保健5件195元
6. 利捷維複方有酵保護精華飲買2送2
7. 利捷維有酵順暢酵素飲買2送2
8. 台糖香醇蜆精62ml 10件490元
9. 白蘭氏旭沛蜆精60ml 10件490元
10. 白蘭氏養蔘飲順口回甘10件490元
11. 天地合補葉黃素功能飲10件490元
12. 天地合補青木瓜玫瑰四物飲10件490元
13. 船井burner系列2件118元
14. 韓國熊津紅蔘飲系列指定品項買8送8
超值五六日的優惠還有
買2送2
1. 舒味思萊姆口味氣泡水PET500(售價35元)買2送2
2. 農心爽口海鮮烏龍麵(包)售價49元買2送2
3. 味味A炒泡麵川香椒麻風味售價39元買2送2
4. 泰國Bento辣味魷魚-香辣口味39買2送2
食品優惠
1. 法國EVIAN依雲天然礦泉水PET500(售價49元)第2瓶10元
2. 韓國熊津決明子茶售價39元，買10送10
3. 家樂氏格格脆售價20元、家樂氏東尼香甜玉米片售價20元買1送1
4. 十三香烤雞翅(售價59元)第2件79折
5. 御料小館美式辣雞丁(售價59元) 第2件79折
6. 21Plus蒜香鹽酥雞(售價59元) 第2件79折
響應11/25「世界無肉日」7-ELEVEN「天素地蔬」蔬食新品推薦
7-ELEVEN積極推動永續飲食，自2020年起打造自有蔬食品牌「天素地蔬」，以「聯名綠色餐飲」、「擴大販售據點」、「優化素食標示」三大策略，率先建置專門生產素蔬食並為首個獲得CAS認證的蔬素生產線，讓消費者在日常選購時更直覺的選購素蔬食商品。7-ELEVEN已於全台超過3千家門市導入天素地蔬專區，並有超過580家門市設置「天素地蔬複合店」導入近 300 種素蔬食品項，讓每一縣市的消費者都能買的到素蔬食商品，持續架構友善地球的永續社會廚房。
7-ELEVEN讓素蔬食成為美味多元的日常體驗，「天素地蔬」涵蓋一日三餐需求，至今已與知名綠色餐飲品牌主廚共同研發近80款微波即食的素蔬食料理，響應世界無肉日7-ELEVEN再攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」聯名開發兩款商品「小小樹食藜麥彩蔬餐盒（售價99元）」藜麥飯搭配黑胡椒拌炒菇菇、豆腐、玉米等配菜帶來純淨的食物原味，另一款「小小樹食蛋酥輕蔬飯糰（售價39元）」使用炸蛋酥搭配菠菜製成椒鹽風味拌飯，杏鮑菇丁與筍丁入餡，脆口好吃！響應世界無肉日11/12-11/25天素地蔬還有指定品項單件92折優惠，邀請消費者到店品嚐美味蔬食。
「PEACEMINUSONE Highball」第三彈！7-ELEVEN限定開賣！
一、uniopen PRIMA訂閱會員限定，專屬購買【PEACEMINUSONE調酒第三款(手繪版)(249元)】資格
活動期間:2025/11/19(三)11:00~2025/11/21(五)23:59
活動對象:已訂閱uniopen PRIMA會員每位可購1瓶
活動內容:
1.於活動期間內，uniopen PRIMA會員可前往 OPENPOINT APP 會員中心 →「uniopen PRIMA訂閱主頁」→「加碼優惠專區」領取「PEACEMINUSONE Highball第三款專屬購買資格券」(每會員限領1張、每張可預購1瓶)
2.購買資格券領取後，須於2025年11月21日（五）23:59前持資格券條碼至任一7-ELEVEN門市確認身分年齡合法後，完成預購(優惠券條碼僅能使用1次)
3.商品將於結帳後7日可取貨(例:11/19完成至門市結帳，最快可於11/26起到門市領貨，實際取貨時間仍以門市配送為主)。
二、11/21實體門市販售：GD調酒第三彈，單罐售價249元，使用法國干邑白蘭地11月21日起至12月9日超商獨家限定販售，限量24萬罐
禁止酒駕 未成年請勿飲酒
咖啡拿鐵直逼買一送一！衛生紙買一送二韓國金拉麵辛拉麵康康5週末優惠
