咖啡拿鐵直逼買一送一！衛生紙買1送2韓國泡麵雪碧買1送1康康5週末優惠
文／景點+ 秀智整理報導
週三起跑的全家便利商店會員優惠，本週有特大杯經典美式、特大杯經典拿鐵兩件89元的優惠，另有農心海鮮烏龍麵拉麵、漢寶泡麵也有買1送1的優惠，阿Q桶麵2件59元，這一週的Let's Cafe燕麥奶拿鐵兩杯特價99元（不限冰熱），特大杯百香QQ綠兩件特價75元(第二杯10元)，五月天厚磅抽取式衛生紙3串特價259元，優惠至11月2日週日，優惠把握起來！
圖 / 全家便利商店，以下同
