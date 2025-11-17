咖啡拿鐵直逼買一送一！霜淇淋週一咖啡日分享日寄杯組合優惠整理

文 / 景點+ 秀智整理報導

一週新的開始別錯過週一咖啡日優惠，全家與統一超商皆有優惠，還有持續進行中的咖啡分享季，整組購買優惠到11月21日，隨著愛．Sharing活動登場，也有線上製作賀卡送中杯美式咖啡的優惠，每週五六日更有酷聖霜例子提拉米蘇口味買1送1的優惠，一起筆記起來省荷包！

圖 / 全家便利商店

OPENPOINT行動隨時取11月每週一咖啡日

CITY CAFE新品香草焦糖風味瑪奇朵/黃金榛果太妃風味拿鐵任選2杯99元

CITY CAFE 大杯燕麥拿鐵2杯99元

OPENPOINT行動隨時取11月每周二質感咖啡日，限定icash pay支付

CITY PRIMA中杯精品美式2杯99元(限量5000組)

OPENPOINT行動隨時取於11/13-11/21推出CITY 咖啡分享季

CITY CAFE大杯厚乳拿鐵/大杯卡布奇諾11杯480元(8萬組)

CITY CAFE特大杯厚乳拿鐵/榛果燕麥風味拿鐵咖啡11杯690元(8萬組)

CITY CAFE風味拿鐵飲品(皇家伯爵紅茶/香草焦糖風味瑪奇朵/黃金榛果太妃/福岡八女濃

抹茶/鹿兒島濃焙茶/好時經典可可) 任選 熱飲系列11杯490元(5萬組)

CITY CAFE大杯燕麥拿鐵11杯570元(5萬組)

CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾/珍珠焙火烏龍奶茶任選11杯570元(5萬組)

CITY PRIMA中杯精品馥芮白/中杯精品拿鐵任選11杯660元(5萬組)

(備註：現萃茶、特選咖啡系列、熱燕麥、精品咖啡僅能於限定門市兌領。行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數，請見OPENPOINT APP說明。)

