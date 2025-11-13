咖啡拿鐵直逼買一送一！韓國農心泡麵杜老爺甜筒買1送1康康5週末優惠
文／景點＋ 秀智整理報導
週三起跑的全家便利商店會員優惠，本週有大杯經典美式、大杯經典拿鐵兩件89元的優惠(拿鐵品項相當於第二件10元，逼近買一送一優惠)，另有農心辣白菜泡菜湯麵(袋裝)、味味A炒泡麵也有買1送1的優惠，這一週的Let's Cafe經典冰磚拿鐵兩杯特價99元（不限冰熱），柳橙香柚綠茶兩件特價75元(第二杯10元)，優惠至11月16日週日，優惠把握起來！
圖 / 全家便利商店，以下同
新北歡樂耶誕城開城首週亮點！童樂馬戲嘉年華雜耍特技兒童劇團演出時間公布
