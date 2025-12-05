咖啡拿鐵直逼買一送一！31冰淇淋農心韓國泡麵買1送1康康5週末優惠

[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖

