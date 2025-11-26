咖啡控必衝！LOST and Found x 宜可頌「泰奶可頌聖代」限定登場，5大亮點一次看

冬天的台北總是灰濛濛的，人氣咖啡廳「LOST and Found」今年決定用一抹泰奶橘色調替季節重新上色。無論是北歐靈感的早午餐盤，還是泰式香氣的飲品與飯食，再到與宜可頌首次合作推出的聯名甜點，整份冬季菜單像是把旅程濃縮在咖啡廳裡，讓饕客可以一口一口慢慢品嚐。

亮點1｜北歐風味回歸

本季最先登場的是2款北歐風格早餐盤，吃一口就知道為什麼是LOST and Found的招牌！瑞士薯塔早餐盤以金黃薯絲餅堆起主體，搭配煙燻鮭魚與水波蛋，辣奶油與優格的點綴，則讓整體風味更清爽、明亮。另一款德意滿滿早餐盤則以德腸番茄鐵鍋燉蛋撐起味道厚度，搭配酸麵包後真的讓小編超級驚艷，是冬天一上桌就能帶來安定感的經典暖食。

亮點2｜泰式元素融進冬日

台灣人對泰式香氣的喜愛從來不需要證明～而這次LOST and Found把泰風直接帶進北歐菜色裡，形成一種愉快的衝撞。泰泰塔可飯碗堆疊打拋辛香與多力多滋的酥脆感，整碗香氣明亮、飽足感十足，是飯食愛好者的必點選項，小編吃起來略帶辣感，屬於帶有微辣尾韻的暖胃飯食。

亮點3｜泰奶阿芙佳朵限定登場

阿芙佳朵一向是店裡的人氣主角，今年冬天換上泰奶濃縮，讓茶香、奶香與咖啡的苦韻一起流進甜點裡。入口有層次，餘韻漂亮，是很適合冬夜的味道。這款販售地點限定在西門店，成為這個街區特有的冬季記憶。

亮點4｜泰奶系列一次到位

如果說冬天需要一杯能安撫心情的飲料，那今年的泰奶系列完全符合期待。泰奶本人用最乾淨的方式呈現香氣、珍珠泰奶冰沙口感細緻不會過甜、鴛鴦泰奶把咖啡與紅茶的比例調和得極為順口、海鹽雲朵泰奶則以奶蓋堆起柔軟層次，喝起來輕盈不膩。

亮點5｜LOST and Found × 宜可頌首次聯名

絕對是本季最受關注的合作！宜可頌擅長把台灣人熟悉的味道藏進法式可頌裡，酥皮層次能承載故事與創意美味，3款新品各有亮點～蝴蝶結可頌與泰卡布小編真心超級喜歡，還可以把可頌沾上點咖啡一起享用、泰奶可頌聖代杯的酥皮與冰淇淋完美融合，泰奶香氣的組合輕盈又有層次，螞蟻人會很愛、西門限定的冰芯千層泰奶塔也超級值得一試，千層皮裡藏著泰奶與焦糖的香氣，甜而不膩、很有記憶點。

