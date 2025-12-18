咖啡提神又護腎！女醫示警「1時段」別喝：否則會虐心臟

記者施春美／台北報導

咖啡除了是現代人的提神聖品，還有抗氧化等健康益處。(示意圖/Pixabay)

咖啡除了是現代人的提神聖品，還有抗氧化等健康益處。食安專家韋恩（楊世煒）表示，日本內科與美容皮膚科醫師中島由美提醒，若飲用方式不當，會影響鐵質吸收，增加「缺鐵性貧血」的風險，產生頭痛、心悸、疲倦等不適。

韋恩在其臉書粉專表示，中島由美醫師指出，關鍵在於咖啡中的「單寧」。單寧是一種多酚，入口會有澀感，具有抗氧化、緊實肌膚與預防慢性病的潛力，不只存在於咖啡，也常見於紅酒、茶與柿子中。然而，單寧會與食物中的鐵質結合，阻礙鐵的吸收，未被吸收的鐵質會直接排出體外。

當鐵質不足時，可能會頭痛、心悸、疲倦等。中島由美建議，每天咖啡以2~3杯為宜。

若擔心貧血又想喝咖啡，中島由美建議下列注意事項：

1. 避免在餐前或餐後立刻喝咖啡。為了避免單寧影響鐵質吸收，建議與正餐錯開時間，尤其服用鐵劑者在吃藥前後30分鐘內應少碰咖啡，以免影響鐵劑效果。

2. 選深焙咖啡。深焙咖啡的單寧含量較低，咖啡因也較少一些，對身體負擔較小。

3. 善用低咖啡因或無咖啡因咖啡。雖然這類咖啡並非完全不含咖啡因，單寧也仍然存在，但能有效降低咖啡因攝取量，對於容易心悸或睡眠受影響的人，是較溫和的選擇。

