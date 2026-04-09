咖啡搭配新選擇！好市多悄上架「隱藏神級飲品」 眾人瘋搶：直接搬3組

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生活中心／王文承報導

一名女子逛好市多時，意外發現原本僅限網路販售的椰奶重新上架，還分享椰奶搭配咖啡的喝法，直呼是「隱藏版神品」。（圖／資料照）

美式賣場 Costco（好市多）以商品種類多元、價格實惠與大份量著稱，經常推出各式新品，深受台灣消費者喜愛。一名女子逛好市多時，意外發現原本僅限網路販售的椰奶重新上架，還分享椰奶搭配咖啡的喝法，直呼是「隱藏版神品」，貼文曝光後，掀起網友熱議。

咖啡搭配新選擇 好市多推隱藏飲品遭瘋搶



一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她在門市發現這款原本只在網路販售的椰奶回歸上架，讓她相當驚喜。她指出，過去想購買只能透過網購，如今能在實體門市直接入手，不僅省去運費，也更方便，因此忍不住大讚是「隱藏版神品」。

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原PO進一步分享品嚐心得，認為這款椰奶與市面上常見產品不同，口感較清爽、不會過於濃稠，帶有淡淡椰香與微甜風味，適合直接飲用。她也提到，自己常將椰奶搭配黑咖啡，做成椰奶拿鐵，喝起來濃郁順口。此外，由於不含乳糖，對腸胃較為友善，飲用後較不易產生脹氣不適。

她也透露，原本只打算購買一組，但現場不少消費者一次搬走兩、三組，在氛圍影響下，最後也忍不住多買幾組囤貨。她坦言，這類限定或不定期上架的商品隨時可能下架，因此決定提前備貨，也提醒有興趣的消費者可多留意貨架。

貼文曝光後，引起網友熱議，「這個加美式咖啡很香」、「之前朋友送過，原來好市多有賣？加入煮好的西米露，小孩很愛」、「看到很多人買，感覺在家自製點心很方便」、「我也超愛這個」、「是我家的常備飲品」。

不過，也有不同聲音認為原PO說法過於誇張，「沒那麼濃稠，其實偏稀」、「味道很淡像奶精水」、「我覺得超難喝，不推薦」，顯示這款椰奶評價兩極。

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