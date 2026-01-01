「咖啡新星」男大生慘死輪下！媽見破碎屍崩潰 獲獎貼文看哭網

熱愛咖啡文化的唐姓男大生，跨年夜晚上不幸發生車禍死亡。（圖／翻攝畫面）





高雄跨年夜發生一起死亡車禍，一名唐姓男大生在晚間6點多騎車與一輛貨車擦撞，當場倒地後遭輾過。唐男母親認屍時崩潰痛哭，唐男社群平台上唯一一篇貼文，敘述著他對咖啡的熱愛，對比賽獲獎十分興奮，豈料一場車禍讓「咖啡界的明日之星」畫下句點。

事發在昨（31）日晚間，唐姓男大生騎車經過前鎮區中華五路，疑似因道路縮減，靠近快車道後與貨車發生擦撞，唐男隨後倒地，摔進貨車車底被輾過，當場死亡。

唐男母親今（1）日到殯儀館認屍，看到兒子殘破的遺體，一度哭到崩潰，需要朋友代為認屍。李姓貨車駕駛也到殯儀館，向唐男母親下跪道歉。

唐男就讀台南某間大學，平時熱愛咖啡技藝，不停努力追夢，曾經獲得手沖咖啡比賽冠軍，在學校中也是備受矚目的咖啡比賽選手。唐男社群上唯一貼的文，是獲獎時訴說心路歷程、並感謝父母支持他追夢，不料如今成了輪下亡魂。

