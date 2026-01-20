咖啡族注意了！ 專家：喝完1小時內「這些營養素」吸收率大受影響

韋恩提醒，喝咖啡會降低鐵、鋅、鈣與維生素B群的吸收率。（示意圖／unsplash）

不少上班族、學生每天一早靠咖啡提神，但食安專家韋恩（本名楊世煒）提醒，咖啡雖然富含抗氧化成分，對身體有益，卻會降低鐵、鋅、鈣與維生素B群的吸收率，因此建議至少間隔1至2小時再補充相關營養素，避免效果大打折扣。

韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」發文分享，相關研究顯示，攝取咖啡會降低鐵、鋅、鈣與維生素B群的吸收率，所以飲用咖啡後至少1小時內，應避免補充特定維生素與礦物質。

韋恩提到，經專家研究，這是因為咖啡中富含多酚類的抗氧化物質，像是可降低心血管疾病風險的綠原酸（Chlorogenic Acid, CGA），這些成分雖有益健康，是咖啡可以抗氧化或是護肝等的機能來源，卻也會干擾部分維生素與礦物質的吸收。

韋恩說，瑞士於2022年進行的一項研究發現，缺鐵女性若將鐵劑搭配咖啡一起服用，鐵的吸收率會比直接配水低54%，其原因在於咖啡中的多酚與單寧類抗氧化物質，會與鐵產生交互作用。然而，2020年一項研究也指出，只要在補充鐵質前1至2小時飲用完咖啡，就不會影響鐵的吸收。

韋恩指出，由於咖啡具有利尿作用，會加速水溶性維生素B群的排出，因此常喝咖啡的人，也要特別注意補充維生素B群。

至於咖啡到底何時喝、怎麼喝？韋恩建議，喝完咖啡後，應等待1至2小時再補充營養品，有助於降低干擾，也可以選擇直接將容易受影響的營養品安排在較少喝咖啡的晚間服用。

另外，韋恩表示，將咖啡控制在每日2杯以內，能明顯減少對營養吸收的不利影響，亦有其他專家建議，應將每日咖啡因攝取量控制在200毫克以內。

