咖啡淺培or深培哪個好？醫揭「這款」能防脂肪肝、糖尿病

咖啡是現代人的提神聖品，且有強大的健康效益。針對淺培與深培咖啡的差異，醫師邱筱宸表示，若為獲取其健康益處，應喝淺培，因為淺培咖啡豆含有綠原酸，能抗氧化、控血糖，但綠原酸很怕熱，因此深培咖啡的綠原酸較少。不過，深培咖啡可抑制胃酸分泌，避免空腹喝咖啡的胃部不適。

婦產科醫師邱筱宸在其臉書表示，咖啡是公認的護肝聖品，能預防脂肪肝、調整血糖等優點。根據權威期刊的統合分析研究顯示，每天飲用咖啡的人，罹患肝癌的風險可降低約40%。

邱筱宸表示，咖啡的健康益處，除了咖啡因，更重要的咖啡豆中的綠原酸(Chlorogenic Acid)，是一種強效的多酚植化素，能抗氧化、調節血糖、改善胰島素阻抗，甚至促進脂肪代謝。但綠原酸非常怕熱，因此烘焙時間過長，綠原酸可能被破壞，而高溫卻催生了另一種物質「NMP」(甲基吡啶鎓鹽)，它能抑制胃酸分泌。

淺焙保留綠原酸、能護肝腎 深培不傷胃

邱筱宸表示，淺培的烘焙時間短、溫度低，因此保留了最多的綠原酸，追求最強抗氧化的人應選淺焙，但因綠原酸的酸度較高，空腹喝容易刺激胃部和食道。

鐵胃族：可選淺焙，獲得抗氧化和抗老的效益。

胃敏感族：請選深焙。別為了追求抗氧化而讓胃受苦。

邱筱宸提醒，無論深、淺培咖啡，一旦加了糖和奶精，咖啡的護肝、抗氧化的好處就會被發炎反應與熱量抵銷。

