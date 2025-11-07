咖啡渣別丟！很多人不知道 驚人發現：華麗變身不輸「頂尖SPA級」保養品

喜歡自煮咖啡的人，咖啡渣千萬別丟，說不定能幫你賺回一點補貼買豆錢喔！很多人沒想到每次倒掉的咖啡渣，竟是保養達人眼中的寶貝，華麗變身成護膚祕密武器！怎麼辦到的？請看保養天后柳燕的創意永續妙點子。

柳燕永續妙點子發想：咖啡渣觸感超奇妙！

柳燕老師的永續妙點子也是在無意間發現的美好。「咖啡渣渣抹在手部皮膚上，觸感竟比想像中還要美好！」她說，看似無用的咖啡渣，經過簡單處理就能變身「頂尖SPA級」的身體磨砂膏，效果不輸專櫃產品，尤其成本真的只要零頭就可以辦到。

廣告 廣告

「咖啡渣含有豐富的抗氧化物，顆粒細緻適中，是天然的去角質材料。」柳燕表示，運用咖啡渣的質感和特性，DIY做成天然磨砂膏，不僅環保，還能讓肌膚重現光滑透亮。

咖啡渣的多元應用：從除臭到美容 愈來愈有用

咖啡渣的用途，許多專家也肯定過。家醫科醫師陳欣湄曾表示，咖啡渣因其多孔結構，確實具有吸附異味的效果，許多人會用來作為天然除臭劑。而營養師李婉萍曾指出，咖啡渣含有抗氧化物，除了常見的居家除臭用途，近年來更被廣泛應用於美容保養領域，成為環保又經濟的天然保養原料。柳燕進一步開發出簡單易行的DIY磨砂膏配方，讓咖啡渣從廚餘變身為個人護理的好幫手。

看更多：咖啡渣不再只能堆肥 台科大研發環保新用途促在地循環

咖啡渣華麗變身祕密武器：寶貝都在廚房裡

柳燕說，咖啡渣版本的磨砂膏，配方的精妙之處在於所有材料都來自廚房。咖啡渣是天然去角質好物，有助促進血液循環；椰子油（或橄欖油）作用在深層保濕，讓磨砂顆粒更滑順；糖（或海鹽）在加強去角質效果；精油可增添香氣，提升使用感受。

「這不只是省錢，更是對環境友善的選擇。」柳燕強調，利用原本要丟棄的咖啡渣，減少浪費的同時，還能獲得美麗的肌膚。

看更多：男生愛用的那瓶！臉和頭髮一起洗真的可以嗎？醫曝常見3後遺症

簡單4步驟 輕鬆DIY「咖啡渣版本磨砂膏」

材料

「新鮮」咖啡渣 100g（手沖或義式均可，濾出咖啡後，立即放涼取用）。

椰子油或橄欖油 50g。

糖或海鹽 50g。

喜愛的精油味道 2～3滴（無，亦可省略）。

作法

清洗咖啡渣：用清水沖洗後，濾網瀝乾至微濕狀態（避免完全乾燥，易產生粉塵問題）。 混合固體材料：將咖啡渣與糖或海鹽均勻混合。 加入液體成分：倒入椰子油或橄欖油攪拌均勻，最後滴入精油。 密封保存：裝入密封罐，冷藏可保存1星期。

重要提醒愛注意！

柳燕老師提醒，洗澡時取適量，在想要去角質的肌膚，在濕潤的狀態下，輕輕畫圈按摩即可。千萬要避開傷口與敏感部位。大約按摩3～5分鐘後沖淨乾淨就算完成。每周使用1～2次就好，不宜太過頻繁。

由於柳燕老師版本未添加防腐劑，柳燕老師建議，製作後需要冷藏保存，並盡早使用完畢。首次使用前建議先在手臂內側測試，確認無過敏反應再廣大按摩範圍。咖啡渣的顏色可能暫時殘留在皮膚上，但會隨著清潔動作，逐漸褪去，無須擔心。

「這個配方最棒的是可以隨個人膚質進行咖啡渣與油之間的比例調整。」柳燕補充，乾性肌膚可增加油量，油性肌膚則可減少油量、增加咖啡渣比例，打造屬於自己的專屬磨砂膏！

使用者經驗談：加進沐浴乳裡

本來都是廢棄的咖啡渣竟然能變身為美容用途的磨砂膏，有學員跟著柳燕老師的配方實際試做出成品後覺得，用起來有顆粒感，「意外發現它蠻細緻的，磨起來不會痛又能磨掉角質。」

使用上也不會很麻煩，學員會把咖啡渣磨砂膏加進沐浴乳裡，洗澡時就邊洗邊按摩想要去掉角質的腳跟或是膝蓋部位。她算盤一打，這是環保好用又能省下不少錢的好主意。

看更多：咖啡渣丟垃圾桶？丟錯最高罰6000！直接當肥料恐把花種死

柳燕老師示範咖啡渣變身磨砂膏的最佳濃稠度。（圖／Charlene攝）

◎ 圖片來源／Charlene提供

◎ 諮詢專家．資料來源／柳燕老師．陳欣湄醫師．李婉萍營養師

更多健康2.0報導

珪藻土軟墊竟黏在磁磚上！黑色污漬清不掉怎麼辦？專家1招輕鬆清潔

今天到期！3900萬獎金將充公 9張百萬以上發票沒人領 最低僅消費15元

這企業8年捐贈69輛長照專車！服務逾21萬人次 行駛超過368萬公里



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章