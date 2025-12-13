咖啡渣變蚊香.拜拜香跟燃料棒 青農返鄉「咖啡變黑金」

彰化縣 / 綜合報導

台灣人一年可以喝掉四十二億杯咖啡，幾乎等重的咖啡渣，掩埋會釋出甲烷，造成沉重的環境負擔！華視新聞頂真人物系列報導，帶您看到，彰化青農張智閔，身為咖啡農二代，當初只是覺得，咖啡渣丟了很可惜，後來發現咖啡產業鏈，很多環節都會造成環境負擔，才開始著手研究咖啡渣，在環境永續中的可能性！他導入循環經濟概念，花了兩年的時間，做成咖啡渣蚊香、咖啡渣拜拜香，甚至是生質燃料棒，成功把廢棄物變黑金，更為環境永續盡一份心力。

廣告 廣告

台灣人手一杯咖啡，但每公斤咖啡豆的生產，會釋放十七公斤的碳排放，彰化八卦山在地咖啡農二代張智閔，看見了沉重的環境負擔，鋪曬生果，彰化八卦山青農張智閔說：「跟水洗處理法相比起來，日曬法呢在ESG，永續的角度來看的話，其實它是最直接，最不會消耗能源的，因為我們沒有在用，其他的什麼脫皮啊，還要再去洗那些果肉果膠啊。」

從自家農園的源頭做起，低碳足跡低能源消耗，張智閔辭去中國電子業工作，七年前返鄉傳承家業，更投入循環再生領域，用手抓咖啡渣，手一抓就能精準掌握濕度，咖啡渣掩埋會釋出，溫室氣體甲烷對環境造成傷害，張智閔開始研究再利用的可行性，點燃蚊香。

彰化八卦山青農張智閔說：「在山上就都是有，很多的一些小黑蚊，一旦小孩子被蚊子叮了，阿公阿嬤還是爸爸媽媽，都會趕快把小孩子帶走，咖啡渣蚊香來解決我們的，驅蚊的這個問題。」烘焙咖啡完成的銀皮，燃點低正好當輔料，不用添加化學助燃劑，彰化本來就是製香重鎮，天然的蚊香拜拜香薰香棒，也帶動了地方產業振興。

彰化八卦山青農張智閔說：「烘焙過程當中的一些，剩餘有機資材啦，我們都把它充分再利用，咖啡渣佔比60%以上以外，我們還加了咖啡的銀皮，其實這個都無形中，都把這些生產過程當中的，剩餘資材有價值的資材，把它轉變成不是垃圾了，對環境對我們人體有益無害的。」

張智閔也邀請社福單位，一起在市區收集咖啡渣，提供社區融合工作學習機會，打造環保地方產業意識，共學共好的城鎮氛圍。

彰化八卦山青農張智閔說：「減少原來要生產產品的一些，碳排放啦或是碳足跡，然後一方面又同時可以，去化掉我們這些剩餘資材，再來慢慢地我們可以，慢慢茁壯發展出我們台灣，真正自己的內部的循環經濟，這樣的一個產業。」跳脫傳統的市場消費思維，重新定義咖啡渣的價值升級再造，年輕人關懷土地的實踐力在家鄉落實。

原始連結







更多華視新聞報導

傳媒的數位挑戰 時代的永續課題｜華視新聞雜誌

剖析台灣「太陽能」發電版圖 中南部為發展重鎮

從淨零行動到社會創新 亞洲最大永續展9月登場

